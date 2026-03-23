Desesperada búsqueda de una mamá con sus dos hijos de un mes y 4 años

Una mujer de 27 años y sus dos hijos menoreas son intensamente buscados en San Salvador de Jujuy, luego de haber sido vistos por última vez el pasado 18 de marzo. Se trata de Romina Nahir Nasif y sus hijos, Ámbar Victoria y Mario Alejandro Nasif.
Buscan a Romina Nahir Nasif y sus dos hijos que fueron vistos por última vez el pasado 18 de marzo en San Salvador de Jujuy.
Desesperada búsqueda en Jujuy de una madre con sus dos hijos de un mes y 4 años
Una mujer de 27 años y sus dos hijos menoreas son intensamente buscados en San Salvador de Jujuy, luego de haber sido vistos por última vez el pasado 18 de marzo. Se trata de Romina Nahir Nasif y sus hijos, Ámbar Victoria y Mario Alejandro Nasif.
Tras la denuncia realizada por sus familiares, el Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) activó el protocolo de búsqueda para dar con su paradero. Según informaron fuentes oficiales, la familia tiene domicilio en la capital jujeña.
Las autoridades solicitaron la colaboración de la población y difundieron los datos físicos para facilitar la identificación.
En el caso de Romina, mide aproximadamente 1,68 metros, tiene contextura robusta, tez blanca, cabello largo castaño claro y ojos marrones claros. Además, posee un tatuaje en la pierna derecha y usa anteojos. Al momento de su desaparición vestía un pantalón de jean celeste claro y zapatillas blancas.
Su hija Ámbar Victoria es de contextura delgada, tez blanca, cabello largo ondulado castaño claro y ojos verdes. La última vez que fue vista llevaba zapatillas deportivas blancas. En tanto, el menor, Mario Alejandro, tiene contextura robusta, tez blanca y cabello corto negro.
El organismo indicó que la denuncia fue radicada dos días después de la desaparición y que todas las fuerzas de seguridad provinciales trabajan en el operativo. Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al 911 o acercarse a la comisaría más cercana.