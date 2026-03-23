Desesperada búsqueda de una mamá con sus dos hijos de un mes y 4 años

Su hija Ámbar Victoria es de contextura delgada, tez blanca, cabello largo ondulado castaño claro y ojos verdes. La última vez que fue vista llevaba zapatillas deportivas blancas. En tanto, el menor, Mario Alejandro, tiene contextura robusta, tez blanca y cabello corto negro.

El organismo indicó que la denuncia fue radicada dos días después de la desaparición y que todas las fuerzas de seguridad provinciales trabajan en el operativo. Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al 911 o acercarse a la comisaría más cercana.