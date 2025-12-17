En vivo Radio La Red
Actualidad
Ciudad
Buenos Aires
Agenda cultural

Con su magia y colores, el Paseo Navideño llega a la Ciudad

Entre el jueves 18 y el domingo 21 de diciembre, el jardín lumínico y el mercado navideño serán algunas de las atracciones que podrán disfrutar tanto los vecinos como los turistas.

Desde el jueves 18

Desde el jueves 18, el Paseo Navideño llega a la Ciudad (Foto: Descubrir Buenos Aires).

Del jueves 18 al domingo 21 de diciembre llega la Navidad a la Ciudad, compartiendo rituales, tradiciones y ofreciendo la magia de esta época a cada familia que vive y visita CABA.

Paseo_Navidad_cuatro

En Plaza Sicilia podemos visitar el Jardín Lumínico y el Mercado navideño, una experiencia única que fusiona lo audiovisual con los elementos esenciales que hacen de estas fechas una temporada mágica, llena de esperanza y encuentro. Además, el 20 de diciembre se realizará una caravana temática a modo de desfile.

Paseo_Navidad_tres

Por su lado, el domingo 21 de diciembre, en la Usina del Arte, se realizará una jornada navideña donde se podrá visitar el histórico espacio cultural del sur de la Ciudad y los chicos podrán dejarle su carta a Papá Noel, además de disfrutar de un espectáculo musical imperdible.

Embed

Para más información sobre el Paseo Navideño en la Ciudad

Plaza Sicilia

  • Av. Libertador y Av. Sarmiento.
  • Del jueves 18 al domingo 21 de diciembre de 18 a 23.

La Usina del Arte

  • Caffarena 1.
  • Domingo 21 de diciembre de 14 a 19.

Más información en: descubrir.buenosaires.gob.ar

