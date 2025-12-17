Con su magia y colores, el Paseo Navideño llega a la Ciudad

Del jueves 18 al domingo 21 de diciembre llega la Navidad a la Ciudad, compartiendo rituales, tradiciones y ofreciendo la magia de esta época a cada familia que vive y visita CABA.
Entre el jueves 18 y el domingo 21 de diciembre, el jardín lumínico y el mercado navideño serán algunas de las atracciones que podrán disfrutar tanto los vecinos como los turistas.
Desde el jueves 18, el Paseo Navideño llega a la Ciudad (Foto: Descubrir Buenos Aires).
En Plaza Sicilia podemos visitar el Jardín Lumínico y el Mercado navideño, una experiencia única que fusiona lo audiovisual con los elementos esenciales que hacen de estas fechas una temporada mágica, llena de esperanza y encuentro. Además, el 20 de diciembre se realizará una caravana temática a modo de desfile.
Por su lado, el domingo 21 de diciembre, en la Usina del Arte, se realizará una jornada navideña donde se podrá visitar el histórico espacio cultural del sur de la Ciudad y los chicos podrán dejarle su carta a Papá Noel, además de disfrutar de un espectáculo musical imperdible.
La Usina del Arte
