Comenzó la medida de fuerza en la línea B del subte: horarios de la protesta y en qué estaciones

Embed

La protesta de este miércoles, aclararon, es apenas el inicio de un plan de acción más amplio si no obtienen respuestas por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la empresa concesionaria del servicio, Emova.

En un comunicado difundido en las primeras horas de la mañana, el gremio fue contundente: “Desde la AGTSyP denunciamos hace años la crisis sanitaria que padecemos en la red de subterráneo por la presencia de asbesto cancerígeno y las consecuencias luctuosas que provoca entre trabajadores y usuarios”. En ese sentido, remarcaron que el reclamo no es nuevo y que, pese a las reiteradas advertencias, las soluciones siguen sin llegar.

Uno de los puntos centrales del conflicto es la exigencia de que se declare la Emergencia Operativa en la Línea B. Según los metrodelegados, esta medida permitiría acelerar respuestas urgentes hasta la llegada de una nueva flota, avanzar con el recambio de vías, restablecer los programas de mantenimiento integral y garantizar la desabestización total de la red. “La situación es crítica y no admite más dilaciones”, señalaron.

subte-gratis-en-caba-para-jubilados-requisitos-y-como-solicitarlo-imagen-buenosairesgobar-editada-con-ia-gemini-X4XGU2RNXJDWPM7WTZKKWYYS5Y

Los trabajadores también denunciaron que, en las últimas semanas, la empresa Emova habría intervenido “en forma ilegal” sobre elementos contaminados con asbesto en varias formaciones Mitsubishi que actualmente circulan en la Línea B.

De acuerdo al gremio, estas tareas habrían dispersado fibras del material cancerígeno, exponiendo a millones de personas a la contaminación en cada viaje. “No solo ponen en riesgo a quienes trabajamos en el subte, sino también a los usuarios”, advirtieron.

La AGTSyP sostuvo además que esta crisis sanitaria se ve agravada por un escenario general de deterioro del servicio. Entre los puntos mencionados figuran el vaciamiento de sectores clave, la ausencia de inversión y mantenimiento, la circulación de trenes con más de 70 años de antigüedad, vías obsoletas y tarifas que calificaron como “siderales”, en contraste con lo que consideran un servicio deficiente.

“Nada de esto es casual: es el resultado de años de desidia”, afirmaron.

En paralelo al reclamo sanitario y operativo, los metrodelegados denunciaron una serie de prácticas que calificaron como hostigamiento por parte de la empresa concesionaria.

Según indicaron, se registraron sanciones y descuentos salariales “compulsivos e injustificados” contra delegados y trabajadores que participan de las protestas. A esto se suman, denunciaron, situaciones de acoso sexual y violencia laboral.

En ese marco, mencionaron el caso de Araceli Pintos, una trabajadora que, según el gremio, fue desvinculada de la empresa como represalia tras haber presentado una denuncia por acoso. “Estos hechos no solo son graves, sino que buscan disciplinar y silenciar a quienes reclaman condiciones de trabajo dignas y seguras”, sostuvieron.