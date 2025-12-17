Paro de controladores aéreos: qué vuelos se verán afectados hoy y hasta cuándo durará la medida

En otros casos, las aerolíneas optaron por adelantar horarios para evitar quedar alcanzadas por la franja del paro. Así ocurrió con vuelos de Aerolíneas Argentinas hacia Santiago del Estero y Jujuy, que fueron adelantados de las 8 a las 7.40 y 7.30, respectivamente. Un panorama parecido se replicaba en Aeroparque Jorge Newbery y en aeropuertos del interior del país, lo que llevó a las autoridades y a las propias compañías aéreas a recomendar a los pasajeros que verifiquen el estado de sus vuelos antes de trasladarse a las terminales.

El inicio del plan de lucha se da en un contexto particularmente sensible: la previa de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, cuando el volumen de pasajeros crece de manera significativa. ATEPSA ratificó un cronograma de paros escalonados, con medidas que se extenderán entre dos y tres horas en distintos días, y que podrían generar cancelaciones y reprogramaciones, tal como ocurrió en agosto pasado durante un conflicto similar.

El gremio sostiene que el reclamo tiene origen en un pedido de recomposición salarial que no obtuvo respuesta por parte del Gobierno.

Según ATEPSA, el conflicto se remonta a las paritarias firmadas en septiembre, cuyo cumplimiento afirman que no fue respetado por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). En aquel momento, una medida de fuerza había provocado demoras y cancelaciones masivas, lo que llevó al Ministerio de Trabajo a dictar la conciliación obligatoria. Sin embargo, al no registrarse avances concretos, el reclamo volvió a activarse en noviembre, aunque inicialmente afectó solo a los vuelos de carga.

atepsa

Tras un nuevo encuentro entre las partes que finalizó sin acuerdo, el sindicato decidió avanzar con el cronograma anunciado. Desde el Gobierno, en tanto, señalaron que la postura gremial fue “inflexible” y convocaron a una nueva reunión para este miércoles, en un intento por frenar el impacto de las medidas.

La respuesta oficial no tardó en llegar. El Gobierno de Javier Milei expresó su rechazo al paro y, a través de la Empresa Argentina de Navegación Aérea, dependiente de la Secretaría de Transporte, calificó la medida como “ilegítima”.

En un comunicado, EANA advirtió que, por un posible efecto dominó, el impacto en los vuelos podría ser mayor al anunciado inicialmente. “Estas medidas pretenden afectar un servicio esencial garantizado por ley, interrumpiendo el normal desarrollo del transporte aéreo de pasajeros en plena época de Fiestas de fin de año, cuando los vuelos son fundamentales para cientos de miles de argentinos”, señalaron.

El cronograma del paro de los controladores aéreos

Pese a las advertencias, ATEPSA confirmó que el plan de paros continuará en los próximos días.