Paro de controladores aéreos: qué vuelos se verán afectados hoy y hasta cuándo durará la medida
La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación anunció medidas de fuerza ante el fracaso de las negociaciones. Reclaman incremento salarial, reincorporación de trabajadores despedidos, revisión del monto por refrigerio y respuesta de 60 reclamos operativos.
Paro de controladores aéreos: qué vuelos se verán afectados desde este miércoles
El paro de controladores aéreos anunciado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA)comenzó en la mañana de este miércoles y ya se hace sentir en los aeropuertos de todo el país, con demoras, reprogramaciones y cambios de último momento en vuelos de cabotaje.
La medida de fuerza, prevista inicialmente entre las 8 y las 11, se desarrolla mientras la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para las 10 con el objetivo de destrabar el conflicto salarial que mantiene enfrentados al gremio y al Gobierno nacional.
Desde las primeras horas del día, el impacto empezó a reflejarse en los tableros de partidas. En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, por ejemplo, varios vuelos figuraban con demoras en la web oficial de Aeropuertos Argentina.
Tres servicios de Aerolíneas Argentinas con destino a Catamarca, San Juan y Ushuaia, que debían despegar entre las 9 y las 10 de la mañana, fueron reprogramados para salir alrededor de las 11.30. Una situación similar se registró con un vuelo de la empresa Flybondi rumbo a Ushuaia.
En otros casos, las aerolíneas optaron por adelantar horarios para evitar quedar alcanzadas por la franja del paro. Así ocurrió con vuelos de Aerolíneas Argentinas hacia Santiago del Estero y Jujuy, que fueron adelantados de las 8 a las 7.40 y 7.30, respectivamente. Un panorama parecido se replicaba en Aeroparque Jorge Newbery y en aeropuertos del interior del país, lo que llevó a las autoridades y a las propias compañías aéreas a recomendar a los pasajeros que verifiquen el estado de sus vuelos antes de trasladarse a las terminales.
El inicio del plan de lucha se da en un contexto particularmente sensible: la previa de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, cuando el volumen de pasajeros crece de manera significativa. ATEPSA ratificó un cronograma de paros escalonados, con medidas que se extenderán entre dos y tres horas en distintos días, y que podrían generar cancelaciones y reprogramaciones, tal como ocurrió en agosto pasado durante un conflicto similar.
El gremio sostiene que el reclamo tiene origen en un pedido de recomposición salarial que no obtuvo respuesta por parte del Gobierno.
Según ATEPSA, el conflicto se remonta a las paritarias firmadas en septiembre, cuyo cumplimiento afirman que no fue respetado por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). En aquel momento, una medida de fuerza había provocado demoras y cancelaciones masivas, lo que llevó al Ministerio de Trabajo a dictar la conciliación obligatoria. Sin embargo, al no registrarse avances concretos, el reclamo volvió a activarse en noviembre, aunque inicialmente afectó solo a los vuelos de carga.
Tras un nuevo encuentro entre las partes que finalizó sin acuerdo, el sindicato decidió avanzar con el cronograma anunciado. Desde el Gobierno, en tanto, señalaron que la postura gremial fue “inflexible” y convocaron a una nueva reunión para este miércoles, en un intento por frenar el impacto de las medidas.
La respuesta oficial no tardó en llegar. El Gobierno de Javier Milei expresó su rechazo al paro y, a través de la Empresa Argentina de Navegación Aérea, dependiente de la Secretaría de Transporte, calificó la medida como “ilegítima”.
En un comunicado, EANA advirtió que, por un posible efecto dominó, el impacto en los vuelos podría ser mayor al anunciado inicialmente. “Estas medidas pretenden afectar un servicio esencial garantizado por ley, interrumpiendo el normal desarrollo del transporte aéreo de pasajeros en plena época de Fiestas de fin de año, cuando los vuelos son fundamentales para cientos de miles de argentinos”, señalaron.
El cronograma del paro de los controladores aéreos
Pese a las advertencias, ATEPSA confirmó que el plan de paros continuará en los próximos días.
Miércoles 17 de diciembre: la medida de fuerza afecta a todos los despegues con destinos nacionales entre las 8 y las 11, a excepción del Aeroparque Jorge Newbery, donde el impacto será solo durante las dos primeras horas del paro.
Jueves 18 de diciembre: se interrumpirán todos los despegues con destinos nacionales entre las 16 y las 19. En Aeroparque, la medida finalizará una hora antes que en el resto de las terminales.
Martes 23 de diciembre: no saldrán vuelos nacionales entre las 19 y las 22. Nuevamente, se hará una excepción en el Aeroparque porteño, donde la protesta se cumplirá solo durante las dos primeras horas.
Sábado 27 de diciembre: habrá un paro entre las 14 y las 17 que afectará a los vuelos con destino internacional.
Lunes 29 de diciembre: una medida de fuerza entre las 8 y las 11 afectará a todos los despegues, tanto nacionales como internacionales.