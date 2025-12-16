Escándalo en Aeroparque: bajaron a tres pasajeros ebrios de un vuelo que iba a Florianópolis

Durante el forcejeo, una de las pasajeras golpeó en el labio a un oficial de la PSA, lo que elevó aún más la tensión a bordo. El resto de los pasajeros, ya ubicados en sus asientos, manifestó su enojo por la demora con gritos e insultos dirigidos a los involucrados.

Finalmente, los efectivos lograron reducir y retirar a los tres pasajeros, mientras eran escoltados fuera de la aeronave. En los videos que circularon en redes sociales se observa a un hombre con sombrero y valija en mano gritando: “Me van a devolver hasta el último peso”, mientras que las dos mujeres eran despedidas con silbidos y gestos de desaprobación. El clima se distendió recién cuando el resto de los pasajeros aplaudió el fin del conflicto y el vuelo pudo continuar.

Según el parte oficial, las personas demoradas quedaron imputadas por “resistencia a la autoridad y lesiones leves” y fueron puestas a disposición judicial tras ser trasladadas al área de prevención del aeropuerto. Hasta el momento, no se confirmaron sanciones adicionales por parte de la aerolínea ni restricciones para futuros vuelos.

vuelos-cancelados-aerolineas-argentinas-paro-aeronauticos-controladores-aereos El sindicato de controladores aéreos ATEPSA confirmó un cronograma de paros.

Paro de controladores aéreos: cuándo empieza y qué vuelos se verán afectados

En paralelo, el sindicato de controladores aéreos ATEPSA confirmó un cronograma de paros que impactará en vuelos de cabotaje e internacionales en las próximas semanas, en el marco de un conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) por paritarias y acuerdos incumplidos.

La Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para este miércoles 17 de diciembre a las 10, aunque por el momento las medidas de fuerza siguen firmes. El cronograma informado es el siguiente:

Miércoles 17 de diciembre (8 a 11): despegues de vuelos nacionales

Jueves 18 de diciembre (16 a 19): despegues de vuelos nacionales

Martes 23 de diciembre (19 a 23): despegues de vuelos nacionales

Sábado 27 de diciembre (14 a 17): vuelos internacionales en todos los aeropuertos

Lunes 29 de diciembre (8 a 11): afectación total de la aviación en el país

El gremio aclaró que solo se verán afectados los despegues, ya que no se autorizarán aeronaves en tierra ni se recibirán o transmitirán planes de vuelo durante los horarios de paro. Quedarán exceptuados los vuelos en emergencia, así como los sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y rescate.