Escándalo en Aeroparque: bajaron a tres pasajeros ebrios de un vuelo que iba a Florianópolis

Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria ingresó a la cabina para desalojar a las personas, luego de que uno de sus efectivos resultara agredido. Los involucrados terminaron detenidos.

Escándalo en Aeroparque: bajaron a tres pasajeros ebrios de un vuelo que iba a Florianópolis

Una violenta pelea alteró la previa de un vuelo internacional en el Aeroparque Jorge Newbery, cuando tres pasajeros fueron obligados a descender de un avión de JetSmart con destino a Florianópolis. El episodio ocurrió durante el preembarque y se viralizó en redes sociales por los videos grabados por otros viajeros.

Según informaron fuentes aeroportuarias, el incidente se desató el último fin de semana y tuvo como protagonistas a dos mujeres y un hombre, quienes, de acuerdo con testigos y la policía, se encontraban en aparente estado de ebriedad. La situación comenzó en la puerta de embarque 16, cuando personal de la aerolínea solicitó intervención ante el comportamiento disruptivo del grupo.

De acuerdo a lo indicado a Infobae, los pasajeros involucrados mostraron conductas inapropiadas durante el preembarque del vuelo WJ 3820: fumaban dentro de la cabina y no acataban los reiterados pedidos de orden realizados tanto por empleados de JetSmart como por otros pasajeros.

Intervino la PSA y hubo forcejeos a bordo

Ante la falta de respuesta, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ingresó a la aeronave para solicitar que los pasajeros descendieran. Sin embargo, el grupo se negó a bajar, lo que derivó en un enfrentamiento dentro del avión.

Durante el forcejeo, una de las pasajeras golpeó en el labio a un oficial de la PSA, lo que elevó aún más la tensión a bordo. El resto de los pasajeros, ya ubicados en sus asientos, manifestó su enojo por la demora con gritos e insultos dirigidos a los involucrados.

Finalmente, los efectivos lograron reducir y retirar a los tres pasajeros, mientras eran escoltados fuera de la aeronave. En los videos que circularon en redes sociales se observa a un hombre con sombrero y valija en mano gritando: “Me van a devolver hasta el último peso”, mientras que las dos mujeres eran despedidas con silbidos y gestos de desaprobación. El clima se distendió recién cuando el resto de los pasajeros aplaudió el fin del conflicto y el vuelo pudo continuar.

Según el parte oficial, las personas demoradas quedaron imputadas por “resistencia a la autoridad y lesiones leves” y fueron puestas a disposición judicial tras ser trasladadas al área de prevención del aeropuerto. Hasta el momento, no se confirmaron sanciones adicionales por parte de la aerolínea ni restricciones para futuros vuelos.

En paralelo, el sindicato de controladores aéreos ATEPSA confirmó un cronograma de paros que impactará en vuelos de cabotaje e internacionales en las próximas semanas, en el marco de un conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) por paritarias y acuerdos incumplidos.

La Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para este miércoles 17 de diciembre a las 10, aunque por el momento las medidas de fuerza siguen firmes. El cronograma informado es el siguiente:

  • Miércoles 17 de diciembre (8 a 11): despegues de vuelos nacionales
  • Jueves 18 de diciembre (16 a 19): despegues de vuelos nacionales
  • Martes 23 de diciembre (19 a 23): despegues de vuelos nacionales
  • Sábado 27 de diciembre (14 a 17): vuelos internacionales en todos los aeropuertos
  • Lunes 29 de diciembre (8 a 11): afectación total de la aviación en el país

El gremio aclaró que solo se verán afectados los despegues, ya que no se autorizarán aeronaves en tierra ni se recibirán o transmitirán planes de vuelo durante los horarios de paro. Quedarán exceptuados los vuelos en emergencia, así como los sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y rescate.

