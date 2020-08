Cristina Castro: "Hablé con Alberto Fernández y me dijo que no va a encubrir a nadie"

La madre de Facundo Astudillo Castro, Cristina, considera que su hijo no está vivo.

Habló Cristina, la mamá de Facundo Astudillo Castro, y ratificó sus sospechas respecto del cuerpo encontrado en la zona de Villarino, cerca de Bahía Blanca. "Creo que es el cuerpo de mi hijo y lo han plantado ahí", le dijo a Mauro Viale.

"No termino de comprender por qué suspendieron la autopsia, no entiendo la decisión de la jueza", dijo Cristina, en relación al anuncio de que el estudio sobre el cuerpo encontrado no se hará mañana sino el martes 25.

"Los restos levantados son el cuerpo de mi hijo. La zapatilla fue un mensaje, fue decir 'acá lo tiene señora'. Yo voy a dar vuelta el mundo si en necesario, todos los que le hicieron daño tienen que estar tras las rejas", agregó.

"Mi único interés en esto es que mi hijo apareciera, pero no voy a parar. Estoy convencida d que es Facu, conozco cada uno de los huesos de mi hijo, yo lo parí. Yo creo que han llevado el cuerpo hasta ahí", dijo Cristina Castro.

Además se refirió al llamado que le hizo Alberto Fernández. "Fue muy amable, me llamó para solidarizarse. Me dijo que ruega a Dios que no sea Facundo, pero me dijo también que si es Facundo no va a encubrir a nadie".