Cuenta DNI: podes acceder hoy miércoles 11 de marzo a los siguientes beneficios

Pero más allá de su funcionalidad tecnológica, la billetera se transformó en una herramienta clave para el consumo diario, especialmente en momentos de fuerte presión sobre los precios.

Según destacan desde la entidad bancaria, el objetivo es ofrecer beneficios concretos que ayuden a reducir el impacto del gasto en productos esenciales, especialmente alimentos y medicamentos.

Por eso, los descuentos disponibles este miércoles abarcan distintos rubros y combinan reintegros, promociones especiales y ofertas exclusivas en determinadas cadenas de supermercados.

Descuentos en comercios de barrio

Uno de los beneficios más utilizados por los usuarios de la aplicación es el descuento en comercios de cercanía, una categoría que incluye carnicerías, granjas y pescaderías.

Durante este miércoles, quienes paguen con Cuenta DNI podrán acceder a:

20% de descuento en compras realizadas en comercios adheridos.

Tope de reintegro semanal de $5.000 por persona.

Este beneficio resulta especialmente atractivo para quienes realizan compras de alimentos frescos, ya que permite obtener un reintegro considerable en productos que forman parte de la canasta básica.

Además, el programa busca fortalecer el comercio local, incentivando el consumo en negocios de barrio.

Promociones especiales según localidad

El esquema de beneficios también incluye descuentos específicos en determinadas localidades de la provincia de Buenos Aires.

En estos casos, los usuarios pueden acceder a promociones diferenciadas:

15% o 10% de descuento , dependiendo del comercio adherido.

Topes de reintegro que varían entre $5.000 y $7.000 por semana y por persona.

La iniciativa apunta a estimular la actividad económica en distintos distritos bonaerenses, generando un circuito de consumo que favorezca tanto a los clientes como a los comerciantes.

Beneficios para comprar en supermercados

Los supermercados también forman parte de la red de descuentos de Cuenta DNI, con promociones disponibles en distintas cadenas de la provincia.

En general, el beneficio incluye:

15% de ahorro en compras realizadas con la billetera digital.

Tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona.

Este descuento permite reducir significativamente el costo de la compra semanal, especialmente en productos de consumo masivo como alimentos, bebidas y artículos de limpieza.

Promoción especial en supermercados Toledo

Una de las ofertas destacadas del día corresponde a la cadena Toledo, donde los clientes pueden acceder a una rebaja mayor.

El beneficio incluye:

20% de descuento en compras .

El descuento se aplica directamente en la línea de caja, en el momento del pago.

Esta modalidad resulta especialmente valorada por los usuarios, ya que el ahorro se ve reflejado de forma inmediata, sin necesidad de esperar reintegros posteriores.

Descuento en Carrefour sin tope de reintegro

Otra promoción importante del día corresponde a la cadena Carrefour, que ofrece un esquema distinto al de otros supermercados.

Quienes paguen con Cuenta DNI podrán acceder a:

10% de descuento en todas las tiendas de la cadena .

Sin tope de reintegro .

Descuento aplicado en el acto.

El beneficio se encuentra disponible en todos los formatos de la empresa:

Carrefour

Carrefour Maxi

Carrefour Market

Carrefour Express

La ausencia de límite en el reintegro convierte a esta promoción en una de las más atractivas para compras grandes.

Ahorro en supermercados Josimar

Otra de las cadenas que participa del programa es Supermercado Josimar, donde los usuarios también podrán obtener beneficios durante esta jornada.

La promoción incluye:

15% de descuento en compras .

Tope de reintegro de $6.000 por persona y por semana.

Este tipo de iniciativas busca ampliar la red de comercios adheridos y facilitar el acceso al ahorro en diferentes puntos de la provincia.

Descuentos en farmacias y perfumerías

El programa de beneficios no se limita a alimentos o supermercados. También contempla descuentos en productos de salud y cuidado personal.

Durante este miércoles, quienes utilicen Cuenta DNI podrán acceder a:

10% de descuento en farmacias y perfumerías adheridas .

Sin tope de reintegro.

Este beneficio resulta especialmente relevante para quienes deben adquirir medicamentos o productos de higiene personal, gastos que suelen representar una parte importante del presupuesto mensual.

Ferias y mercados: el descuento más alto

Entre todas las promociones disponibles, una de las más destacadas es la que se aplica en ferias y mercados bonaerenses, donde el ahorro alcanza el porcentaje más elevado.

En estos espacios, el beneficio incluye:

40% de descuento en las compras .

Tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona.

Las ferias suelen ofrecer productos frescos, frutas, verduras y alimentos regionales, por lo que el descuento puede representar un ahorro significativo para las familias.

Promoción especial en Expoagro

Además de los descuentos habituales, Cuenta DNI también ofrece una promoción vinculada a un evento destacado del sector agroindustrial.

Durante Expoagro, que se desarrolla del 10 al 13 de marzo, los usuarios pueden aprovechar:

25% de descuento en puestos adheridos .

Tope de reintegro de $10.000 por transacción y por persona.

La feria reúne a productores, empresas y visitantes de todo el país, por lo que la billetera digital también busca integrarse a este tipo de eventos masivos con beneficios especiales.

Descuentos en grandes marcas

Otra promoción activa dentro de la aplicación corresponde al programa denominado “Especial temporada”, que apunta a productos de marcas reconocidas.

El beneficio contempla:

30% de descuento en artículos seleccionados .

Tope de reintegro de $10.000 por semana, por comercio y por persona.

Estas ofertas suelen incluir alimentos, bebidas y productos de consumo masivo, lo que amplía las posibilidades de ahorro dentro de la plataforma.

Más que una billetera digital

Con el paso del tiempo, Cuenta DNI dejó de ser solamente una herramienta de pago para convertirse en una plataforma integral de servicios financieros.

Además de permitir compras con descuentos, la aplicación ofrece la posibilidad de:

Pagar impuestos y servicios

Realizar transferencias de dinero

Solicitar créditos

Administrar gastos desde el celular

En los últimos meses, la plataforma también incorporó opciones de inversión simples y accesibles, pensadas para usuarios que buscan empezar a ahorrar de forma segura.

Desde el Banco Provincia destacan que el objetivo es acercar servicios financieros a sectores que históricamente estuvieron fuera del sistema bancario, promoviendo una mayor inclusión financiera.

Una herramienta para cuidar el bolsillo

En un contexto donde el costo de vida continúa siendo un desafío para muchas familias, las promociones de Cuenta DNI se transformaron en un recurso clave para reducir gastos cotidianos.

La posibilidad de acceder a descuentos en alimentos, productos de farmacia y artículos de consumo masivo permite que miles de usuarios encuentren un alivio en su presupuesto semanal.

De esta manera, la billetera digital del Banco Provincia continúa consolidándose como una de las aplicaciones financieras más utilizadas del país, combinando tecnología, promociones y acceso a servicios bancarios desde el teléfono móvil.