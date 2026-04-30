Premios Martín Fierro 2026: quiénes son los nominados para la gran fiesta de la televisión

Santiago del moro Martin Fierro
Todos los nominados al Martín Fierro de la televisión 2026
Ficción:
- AMIA (Telefe)
- La voz ausente (El Trece)
- Tafí Viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
Periodístico:
- Camino a Casa (Telefe)
- GPS (América)
- Opinión pública (El Nueve)
Noticiero diurno:
- Arriba Argentinos (El Trece)
- El Noticiero de la Gente (Telefe)
- Telenueve al Mediodía (El Nueve)
Noticiero nocturno:
- América Noticias (América)
- Telefe Noticias (Telefe)
- Telenoche (El Trece)
Musical:
- Hay música siempre (Televisión Pública)
- La Peña de Morfi (Telefe)
- Pasión de Sábado (América)
- Planeta Nueve (El Nueve)
Humorístico / de actualidad:
- La noche perfecta (El Trece)
- Las chicas de la culpa (El Trece)
- Polémica en el bar (América)
Magazine:
- A la Barbarossa (Telefe)
- Cortá por Lozano (Telefe)
- Nara que ver (El Nueve)
- Qué te pasa (Net TV)
- Con Carmen (El Nueve)
Entretenimiento:
- Ahora caigo (El Trece)
- Buenas noches, familia (El Trece)
- Pasapalabra (Telefe)
Big Show:
- La Voz Argentina (Telefe)
- Medianoche con Jey (El Nueve)
- Otro día perdida (El Trece)
Reality:
- Cuestión de peso (El Trece)
- MasterChef Celebrity (Telefe)
- Gran Hermano (Telefe)
Gastronomía:
- Ariel en su salsa (Telefe)
- Escuela de cocina (El Nueve)
- Qué mañana (El Nueve)
Jurados:
- Betular, De Santis y Martitegui, por MasterChef Celebrity (Telefe)
- Drago, Ramírez, Martínez, Wirtz, Bachor y Pucheta, por Bienvenidos a ganar (El Nueve)
- Lali, Miranda!, Luck Ra y Pastorutti, por La Voz Argentina (Telefe)
Mejor actor:
- César Bordón, por La voz ausente (El Trece) y AMIA (Telefe)
- Luciano Cáceres, por Tafí Viejo (El Nueve)
- Gustavo Garzón, por La voz ausente (El Trece)
- Benjamín Vicuña, por La voz ausente (El Trece)
Mejor actriz:
- Gimena Accardi, por La voz ausente (El Trece)
- Paloma Contreras, por Tafí Viejo (El Nueve)
- Susú Pecoraro, por La voz ausente (El Trece)
- Jazmín Stuart, por La voz ausente (El Trece)
Revelación:
- Laura Grandinetti, por Tafí Viejo (El Nueve)
- Ian Lucas, por MasterChef Celebrity (Telefe)
- Sofía Gonet, por MasterChef Celebrity (Telefe)
Director no ficción:
- Claudio Cuscuela, Otro día perdido (El Trece)
- Fernando Emiliozzi, MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)
- Christian Fontán, La Noche Perfecta, Los 8 escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)
Panelista femenino:
- Marcela Feudale, LAM (América)
- Edith Hermida, Bendita (El Nueve)
- Natalie Weber, Pasó en América (América)
- Analía Franchín, A la Barbarossa (Telefe)
- Mariana Brey, A la Barbarossa (Telefe)
Panelista masculino:
- Martín Candalaft, Diario de Mariana (América)
- Ceferino Reato, Gran Hermano El Debate (Telefe)
- Luis Bremer, A la tarde y Desayuno Americano (América)
- Paulo Kablan, A la Barbarossa y El Noticiero de la Gente (Telefe)
Producción integral:
- La Voz Argentina (Telefe)
- Otro día perdido (El Trece)
- MasterChef Celebrity (Telefe)
- Telefe Noticias (Telefe)
Interés general:
- Almorzando con Juana (El Trece)
- El Diario de Mariana (América)
- Los profesionales de siempre (El Nueve)
- Sálvese quien pueda (América)
- LAM (América)
- Lape Club Social Informativo (América)
Labor en conducción masculina:
- Darío Barassi, por Ahora caigo (El Trece)
- Iván de Pineda, por Pasapalabra (Telefe)
- Guido Kaczka, por Buenas noches, familia (El Trece)
- Santiago del Moro, por Gran Hermano (Telefe)
- Nico Occhiato, por La Voz Argentina (Telefe)
Labor periodística femenina:
- Carolina Amoroso, Telenoche (El Trece)
- Soledad Larghi, América Noticias (América)
- Mirtha Legrand, La Noche de Mirtha (El Trece)
Labor periodística masculina:
- Nelson Castro, Telenoche (El Trece)
- Rolando Graña, América Noticias (América)
- Mauro Szeta, Lape Club Social Informativo (América)
- Germán Paoloski, El Noticiero de la Gente (Telefe)
Cronista / Movilero:
- Alejandro Guatti, Intrusos (América)
- Cecilia Insinga, Arriba Argentinos (El Trece)
- Martín Salwe, Lape Club Social Informativo (América)
- Daniel Roggiano, Buen Telefe, El Noticiero de la Gente y Telefe Noticias (Telefe)
Deportivo:
- Knockout 9 (El Nueve)
- Mundial de Fútbol (Telefe)
- Pasión por el Fútbol (El Trece)
Viajes / Turismo:
- Iván de viaje (Telefe)
- Por el Mundo (Telefe)
- Resto del Mundo (El Trece)
Aviso publicitario:
- Decíselo, Quilmes (ABI INBEV / La América)
- Tarjetita, Swiss Medical (La América)
- Universo Dadá, Grupo Peñaflor (La Comunidad)
- Paparazzi, Stella Artois (ABI INBEV / GUT Buenos Aires)
Labor humorísticia:
- Agustín Rada Aristarán, Otro día perdido (El Trece)
- Connie Ballarini, Las chicas de la culpa (El Trece)
- Darío Lopilato, Viralizados (América)
- Laila Roth, Otro día perdido (El Trece)
Director:
- Gustavo Hernández, La voz ausente (El Trece)
- Eduardo Pinto, Tafí Viejo (El Nueve)
- Guillermo Rocamora, AMIA (Telefe)
Autor / Guionista:
- Roma, Meira, Zicanelli, Ávalrez y Custo, por La voz ausente (El Trece)
- Harlev, Gur, Snir, Arazi, Bertilotti y Bonet, por AMIA (Telefe)
- Pinto, Macías y Torres, por Tafí Viejo (El Nueve)
Programa de servicios:
- ADN, Buena Salud (TVP)
- Aire de campo (TVP)
- Intelexis (Net TV)
- Mascotas al rescate (América)
Cultural / Educativo:
- Argentina de película (América)
- Ser humano (América)
- Tierras (Telefe)
Deportivo:
- Knockout 9 (El Nueve)
- ACTC Media (TVP)
- Carburando (El Trece)
Labor conducción femenina:
- Moria Casán, por La mañana con Moria (El Trece)
- Pamela David, por Desayuno Americano (América)
- Vero Lozano, por Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)
- Karina Mazzocco, por A la tarde (América)
- Wanda Nara, por MasterChef Celebrity (Telefe)
- Mariana Fabbiani, por El Diario de Mariana (América)
- Georgina Barbarossa, por A la Barbarossa (Telefe)
Branded Content:
- Historias de reparación Dove (Unilever, Telefe)
- Intuiciones By Play (BPlay, Telefe)
- Ponele lo mejor (Casancrem-Danone, Telefe)
Martín Fierro de Teatro 2025