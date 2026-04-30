Cambian los pagos de ANSES en mayo 2026: cuándo te depositan

Jubilados que cobran la mínima: fechas confirmadas
Los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos comenzarán a cobrar desde el lunes 11 de mayo, siguiendo el orden habitual por terminación de DNI.
- DNI terminado en 0: 11 de mayo
- DNI terminado en 1: 12 de mayo
- DNI terminado en 2: 13 de mayo
- DNI terminado en 3: 14 de mayo
- DNI terminado en 4: 15 de mayo
- DNI terminado en 5: 18 de mayo
- DNI terminado en 6: 19 de mayo
- DNI terminado en 7: 20 de mayo
- DNI terminado en 8: 21 de mayo
- DNI terminado en 9: 22 de mayo
Jubilados que superan la mínima
En el caso de quienes cobran haberes superiores al mínimo, los pagos se trasladarán hacia la última semana del mes. Además, el feriado del 25 de mayo provocará una pausa en el cronograma y algunos depósitos pasarán a los primeros días de junio.
- DNI terminados en 0 y 1: 26 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 27 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 28 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 29 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 1 de junio
AUH, SUAF y otras asignaciones
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y quienes cobran asignaciones familiares del sistema SUAF también tendrán un calendario escalonado durante mayo. En ambos casos, los pagos comenzarán en la segunda semana del mes, luego del feriado del 1° de mayo.
ANSES publicará el detalle completo con cada fecha según terminación de DNI, como ocurre mensualmente.
Qué deben tener en cuenta los beneficiarios
Desde el organismo recordaron que no es necesario realizar ningún trámite adicional para cobrar. Los haberes se depositan automáticamente en la cuenta bancaria declarada por cada titular.
Además, cada beneficiario puede consultar:
- Fecha exacta de cobro
- Lugar de pago
- Monto a percibir
- Liquidación mensual
Todo esto ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.