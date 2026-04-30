ANSES
Cronograma de pagos
Previsional

Cambian los pagos de ANSES en mayo 2026: cuándo te depositan

ANSES confirmó modificaciones en el calendario de pagos de mayo 2026 por la presencia de feriados nacionales. Jubilados, pensionados, AUH y titulares de asignaciones deberán revisar las nuevas fechas de cobro para saber cuándo se acreditan sus haberes con aumento incluido.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026 y anunció modificaciones en varias fechas debido a los feriados nacionales que habrá durante el mes. En esta ocasión, el 1° de mayo por el Día del Trabajador y el 25 de mayo por la Revolución de Mayo alterarán el esquema habitual de cobros, por lo que jubilados, pensionados y titulares de asignaciones deberán revisar con atención cuándo les toca cobrar.

Como sucede todos los meses, el organismo ordenará las acreditaciones según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación que reciba cada beneficiario. De esta manera, los pagos se realizarán de forma escalonada para facilitar la operatoria bancaria y evitar demoras en cajeros, sucursales y entidades financieras.

Cuándo arrancan los pagos de ANSES en mayo

A diferencia de otros meses, ANSES no comenzará con los depósitos en los primeros días hábiles. El cronograma iniciará luego del feriado del Día del Trabajador y una vez finalizado el esquema previsto para las Pensiones No Contributivas (PNC).

Esto significa que la mayoría de las prestaciones comenzarán a abonarse durante la segunda semana de mayo.

Jubilados que cobran la mínima: fechas confirmadas

Los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos comenzarán a cobrar desde el lunes 11 de mayo, siguiendo el orden habitual por terminación de DNI.

  • DNI terminado en 0: 11 de mayo
  • DNI terminado en 1: 12 de mayo
  • DNI terminado en 2: 13 de mayo
  • DNI terminado en 3: 14 de mayo
  • DNI terminado en 4: 15 de mayo
  • DNI terminado en 5: 18 de mayo
  • DNI terminado en 6: 19 de mayo
  • DNI terminado en 7: 20 de mayo
  • DNI terminado en 8: 21 de mayo
  • DNI terminado en 9: 22 de mayo
Jubilados que superan la mínima

En el caso de quienes cobran haberes superiores al mínimo, los pagos se trasladarán hacia la última semana del mes. Además, el feriado del 25 de mayo provocará una pausa en el cronograma y algunos depósitos pasarán a los primeros días de junio.

  • DNI terminados en 0 y 1: 26 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 27 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 28 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 29 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 1 de junio

AUH, SUAF y otras asignaciones

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y quienes cobran asignaciones familiares del sistema SUAF también tendrán un calendario escalonado durante mayo. En ambos casos, los pagos comenzarán en la segunda semana del mes, luego del feriado del 1° de mayo.

ANSES publicará el detalle completo con cada fecha según terminación de DNI, como ocurre mensualmente.

Qué deben tener en cuenta los beneficiarios

Desde el organismo recordaron que no es necesario realizar ningún trámite adicional para cobrar. Los haberes se depositan automáticamente en la cuenta bancaria declarada por cada titular.

Además, cada beneficiario puede consultar:

  • Fecha exacta de cobro
  • Lugar de pago
  • Monto a percibir
  • Liquidación mensual

Todo esto ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

