Decretan feriado el lunes 13 de julio y se extiende el fin de semana largo

La decisión alcanza a las localidades de Río Segundo, en la provincia de Córdoba, y Villa Gobernador Gálvez, en Santa Cruz, que celebrarán un nuevo aniversario de su fundación.

En ambos casos, las administraciones locales resolvieron declarar un asueto para permitir que la comunidad participe de los actos conmemorativos y de las distintas actividades culturales previstas para esa fecha.

Así, quienes ya no trabajen durante el viernes 10 y además estén alcanzados por el asueto del lunes podrán completar cinco jornadas consecutivas sin actividad, desde el jueves hasta el lunes inclusive.

Quiénes tendrán cinco días seguidos sin trabajar

El beneficio alcanzará principalmente a los empleados de la administración pública de esas localidades.

Los organismos municipales permanecerán cerrados durante el lunes 13, mientras que tampoco habrá atención habitual en distintas dependencias estatales.

Además, el asueto también comprenderá al personal del Banco Provincia que presta servicios en esas jurisdicciones, por lo que las operaciones presenciales se verán suspendidas durante esa jornada.

En el caso del sector privado, la situación será diferente.

Las empresas no están obligadas a otorgar el día libre, por lo que cada empleador podrá decidir si adhiere o no al asueto dispuesto por las autoridades locales.

Por ese motivo, algunos trabajadores disfrutarán efectivamente de cinco días de descanso, mientras que otros retomarán sus tareas con normalidad según la decisión de cada empresa.

Un descanso que se suma al fin de semana largo nacional

El calendario de julio ya contemplaba un importante descanso para buena parte del país.

El 9 de julio, Día de la Independencia, es uno de los feriados nacionales inamovibles del año y en 2026 coincide con un jueves.

Con el objetivo de incentivar el movimiento turístico, el Gobierno nacional determinó que el viernes 10 de julio sea considerado día no laborable con fines turísticos, generando así un fin de semana extendido de cuatro jornadas para quienes puedan acceder a ese beneficio.

Sin embargo, es importante remarcar que un día no laborable no tiene el mismo alcance jurídico que un feriado nacional.

Mientras que en un feriado los trabajadores tienen derecho al descanso y quienes deban prestar servicios perciben una remuneración especial, en un día no laborable la decisión de otorgar o no la jornada libre queda, en la mayoría de los casos, en manos del empleador.

Por eso, aunque muchas personas pudieron organizar una escapada de cuatro días, otras continuaron desarrollando sus actividades habituales durante el viernes.

Por qué el Gobierno establece días no laborables turísticos

La incorporación de jornadas no laborables con fines turísticos forma parte de una política que busca fortalecer la actividad económica en distintas regiones del país.

Al extender los fines de semana, se incentivan los viajes internos, aumenta la ocupación hotelera y crece el movimiento comercial en numerosos destinos turísticos.

Durante estos períodos suelen incrementarse las reservas en hoteles, cabañas y complejos turísticos, además de registrarse un mayor flujo de visitantes en restaurantes, comercios y actividades recreativas.

El objetivo es distribuir el turismo a lo largo del año y generar un impacto positivo en las economías regionales.

En ese contexto, julio representa uno de los meses de mayor movimiento debido a la combinación entre los feriados y el comienzo del receso escolar de invierno en varias provincias.

Cómo quedará el descanso para los trabajadores alcanzados

Quienes reúnan todas las condiciones para acceder tanto al día no laborable del viernes como al asueto local del lunes disfrutarán de un cronograma excepcional.

El esquema quedará conformado de la siguiente manera:

Jueves 9 de julio: feriado nacional por el Día de la Independencia.

feriado nacional por el Día de la Independencia. Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Sábado 11 de julio: descanso habitual.

descanso habitual. Domingo 12 de julio: descanso habitual.

descanso habitual. Lunes 13 de julio: asueto local por aniversario fundacional.

asueto local por aniversario fundacional. Martes 14 de julio: regreso a las actividades.

De este modo, se conformará un período de cinco días consecutivos sin actividad laboral para quienes estén comprendidos dentro de las disposiciones correspondientes.

Diferencias entre un feriado y un día no laborable

Uno de los puntos que más dudas genera cada año tiene que ver con la diferencia entre ambas figuras.

En un feriado nacional, el descanso es obligatorio para la mayoría de los trabajadores y, si por razones de servicio deben prestar tareas, corresponde una remuneración especial de acuerdo con la legislación laboral vigente.

En cambio, los días no laborables funcionan de otra manera.

En estos casos, el empleador tiene la facultad de decidir si el establecimiento abrirá normalmente o si otorgará la jornada libre a su personal.

Por esa razón, el alcance del beneficio puede variar considerablemente entre empresas, organismos y sectores de actividad.

En el ámbito de la administración pública suele aplicarse el descanso, mientras que en el sector privado dependerá de cada organización.

Las celebraciones por los aniversarios fundacionales

Los aniversarios de fundación representan una de las fechas más importantes para numerosas localidades del país.

Habitualmente se desarrollan desfiles, espectáculos artísticos, festivales populares, actos protocolares, exposiciones culturales y actividades recreativas para toda la familia.

En Río Segundo y Villa Gobernador Gálvez las autoridades locales preparan diferentes propuestas para conmemorar un nuevo año de historia institucional.

Estas celebraciones no solo convocan a los vecinos, sino que también atraen visitantes de localidades cercanas, generando un importante movimiento comercial y turístico.

El asueto busca precisamente facilitar la participación de la comunidad en estas actividades.

El calendario de feriados que resta en 2026

Tras el descanso de julio, todavía quedan varias fechas importantes dentro del calendario nacional.

Los próximos feriados y días no laborables previstos para el resto del año son los siguientes:

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre.

Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre. Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Estas fechas permitirán la conformación de nuevos fines de semana largos durante el segundo semestre del año, una modalidad que el Gobierno nacional mantiene para favorecer el turismo interno y estimular la economía en diferentes regiones del país.

Mientras tanto, los trabajadores de Río Segundo y Villa Gobernador Gálvez serán los grandes beneficiados de esta nueva disposición, ya que podrán extender el descanso hasta el lunes 13 de julio y retomar sus actividades recién el martes 14. Para ellos, el calendario ofrecerá un inusual fin de semana XXL de cinco días consecutivos, una oportunidad ideal para descansar, viajar o disfrutar de las celebraciones organizadas en sus respectivas comunidades.