Argentina vs. Inglaterra: cómo es el operativo de seguridad en el Obelisco por la semifinal del Mundial

Vallado en el Obelisco y monitoreo permanente

El operativo también incluye la colocación de un vallado perimetral alrededor del Obelisco con el objetivo de evitar daños al monumento en caso de una concentración masiva de hinchas.

Además, toda la zona será monitoreada en tiempo real mediante las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), desde donde se realizará un seguimiento permanente de la circulación y del comportamiento de los asistentes.

Cambios en el transporte público

El esquema de seguridad también impactará en el transporte. Varias líneas de colectivos que circulan por el centro porteño reducirán progresivamente sus recorridos y frecuencias desde las 14:00, por lo que se recomienda a quienes deban viajar consultar previamente el estado de los servicios.

La Ciudad busca así prevenir incidentes y ordenar la circulación en una jornada en la que se espera una gran cantidad de personas en el centro para seguir el partido entre Argentina e Inglaterra y, eventualmente, celebrar una clasificación a la final del Mundial 2026.