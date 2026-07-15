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Argentina vs. Inglaterra: cómo es el operativo de seguridad en el Obelisco por la semifinal del Mundial

El Gobierno porteño desplegó un amplio dispositivo de seguridad y dispuso cortes de tránsito en el centro para prevenir incidentes durante los festejos por el partido de la Selección argentina.

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Argentina vs. Inglaterra: fuerte operativo en el Obelisco por la semifinal del Mundial

Argentina vs. Inglaterra: fuerte operativo en el Obelisco por la semifinal del Mundial
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Foto: Reuters

El dispositivo contempla el despliegue de entre 700 y 800 efectivos de la Policía de la Ciudad, pertenecientes a las áreas de Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR), el Grupo de Apoyo Motorizado (GAM), brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y personal de las Comisarías Vecinales 1B y 1D.

Qué calles estarán cortadas por el operativo

Como parte del esquema de prevención, habrá cortes totales de tránsito en distintos sectores del microcentro:

  • Avenida Corrientes, desde el Obelisco hacia el Bajo, entre Libertad y Cerrito, y entre Carlos Pellegrini y Suipacha.
  • Diagonal Norte (Roque Sáenz Peña), entre Cerrito y Libertad.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas evitar circular por la zona céntrica y optar por desvíos desde la avenida Callao para evitar demoras.

Vallado en el Obelisco y monitoreo permanente

El operativo también incluye la colocación de un vallado perimetral alrededor del Obelisco con el objetivo de evitar daños al monumento en caso de una concentración masiva de hinchas.

Además, toda la zona será monitoreada en tiempo real mediante las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), desde donde se realizará un seguimiento permanente de la circulación y del comportamiento de los asistentes.

Cambios en el transporte público

El esquema de seguridad también impactará en el transporte. Varias líneas de colectivos que circulan por el centro porteño reducirán progresivamente sus recorridos y frecuencias desde las 14:00, por lo que se recomienda a quienes deban viajar consultar previamente el estado de los servicios.

La Ciudad busca así prevenir incidentes y ordenar la circulación en una jornada en la que se espera una gran cantidad de personas en el centro para seguir el partido entre Argentina e Inglaterra y, eventualmente, celebrar una clasificación a la final del Mundial 2026.

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