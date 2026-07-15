Declaran feriado y habrá un nuevo fin de semana largo esta semana

A ese feriado se le sumó un día no laborable con fines turísticos, lo que permitió que miles de trabajadores disfrutaran de un fin de semana extralargo de cuatro jornadas consecutivas.

Sin embargo, para algunos bonaerenses el calendario todavía guarda una sorpresa más. El viernes 17 de julio será una jornada especial para determinadas localidades, lo que dará origen a un nuevo descanso de tres días consecutivos, desde el viernes hasta el domingo.

¿Por qué habrá un feriado el viernes 17 de julio?

El motivo del asueto está relacionado con los aniversarios fundacionales de distintos municipios y localidades de la provincia de Buenos Aires.

Cada año, estas fechas son reconocidas oficialmente mediante jornadas de celebración que incluyen actos protocolares, desfiles, eventos culturales, actividades recreativas y propuestas gastronómicas destinadas tanto a los vecinos como a los visitantes.

Cuando estas conmemoraciones coinciden con días hábiles, las autoridades suelen establecer un cese de actividades para la administración pública, mientras que en el sector privado la adhesión queda sujeta a la decisión de cada empleador.

En esta oportunidad, el descanso se trasladará al viernes 17 de julio, permitiendo conformar un fin de semana largo para miles de personas.

Las localidades de Buenos Aires que tendrán asueto

Los municipios y localidades que se verán alcanzados por esta medida son los siguientes:

Azul

Benito Juárez

Cañuelas

Carlos Casares

Carmen de Areco

Chivilcoy

Dennehy (Partido de 9 de Julio)

El Socorro (Partido de Pergamino)

Facundo Quiroga (Partido de 9 de Julio)

General Rodríguez

General Villegas

La Violeta (Partido de Pergamino)

En todos estos lugares se llevarán adelante las tradicionales celebraciones por un nuevo aniversario de su creación, una costumbre que cada año reúne a vecinos, instituciones educativas, entidades intermedias y organizaciones culturales.

¿Quiénes tendrán el día libre?

El alcance del asueto dependerá del sector en el que se desempeñe cada trabajador.

Los empleados de la administración pública municipal y otros organismos estatales tendrán cese de actividades, mientras que para el sector privado se tratará de una jornada no laborable de carácter optativo.

Esto significa que cada empresa podrá definir si concede o no el descanso a su personal, teniendo en cuenta las necesidades operativas de cada actividad.

Por ese motivo, no todos los trabajadores privados disfrutarán automáticamente del feriado, por lo que se recomienda consultar previamente con cada empleador.

Un impulso para el turismo regional

Más allá del descanso laboral, este tipo de asuetos suele representar un importante movimiento para las economías locales.

Al contar con un fin de semana largo, muchas familias aprovechan para recorrer pueblos cercanos, realizar escapadas de pocos días o participar de las festividades organizadas por cada municipio.

Los sectores vinculados al turismo, la gastronomía, los alojamientos y el comercio suelen registrar un incremento de visitantes durante estas fechas, especialmente cuando coinciden con períodos previos a las vacaciones de invierno.

Además, muchas localidades utilizan estos aniversarios para mostrar su patrimonio histórico, sus tradiciones y su identidad cultural mediante propuestas abiertas al público.

Habrá festivales, actos y actividades para toda la familia

Durante el fin de semana del 18 y 19 de julio, las localidades alcanzadas por el asueto desarrollarán diferentes propuestas para celebrar un nuevo aniversario de su fundación.

Entre las actividades previstas suelen encontrarse:

Actos oficiales y homenajes históricos.

Desfiles cívicos y tradicionales.

Espectáculos musicales con artistas locales y regionales.

Ferias gastronómicas y de emprendedores.

Eventos religiosos.

Exposiciones culturales y artesanales.

Actividades recreativas para niños y familias.

Estas celebraciones forman parte de una tradición que se mantiene desde hace décadas y que busca fortalecer el sentido de pertenencia de cada comunidad.

Una oportunidad ideal antes del inicio de las vacaciones de invierno

Aunque las bajas temperaturas propias de julio continúan presentes en gran parte del país, este nuevo descanso llega en un momento estratégico del calendario.

Muchas familias todavía no comenzaron oficialmente sus vacaciones de invierno, por lo que el fin de semana largo aparece como una excelente posibilidad para realizar viajes cortos o disfrutar de actividades recreativas sin necesidad de esperar al receso escolar.

En distintos destinos turísticos bonaerenses ya se preparan promociones especiales y propuestas orientadas a quienes aprovecharán estos tres días para descansar.

Así continúa el calendario de feriados de 2026

Después de este asueto local, el calendario nacional todavía conserva varias fechas importantes que permitirán organizar escapadas y descansos durante el resto del año.

Los feriados nacionales y días no laborables que restan en 2026 son:

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.

Día de la Raza. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre.

Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre. Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.

Día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Estas fechas permitirán la conformación de nuevos fines de semana largos, especialmente durante agosto, octubre y diciembre, meses que tradicionalmente generan un importante movimiento turístico en todo el país.

Qué tener en cuenta si vivís en una de las localidades alcanzadas

Quienes residan en alguno de los municipios incluidos en el asueto deberían verificar cómo funcionarán los distintos servicios públicos durante esa jornada.

Habitualmente, las dependencias municipales permanecen cerradas, mientras que la recolección de residuos, el transporte, la atención sanitaria y otros servicios esenciales pueden operar con cronogramas especiales.

También es recomendable consultar la programación oficial de cada municipio, ya que muchas de las actividades culturales, gastronómicas y recreativas son gratuitas y convocan a una gran cantidad de visitantes.

De esta manera, julio vuelve a ofrecer una oportunidad de descanso para miles de bonaerenses, que podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo gracias a los aniversarios fundacionales de sus localidades. Aunque el beneficio no será de alcance nacional, sí representa una ocasión especial para participar de las celebraciones, fomentar el turismo interno y realizar una escapada antes de que comiencen plenamente las vacaciones de invierno.