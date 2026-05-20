Decretaron feriado el viernes 22 de mayo y habrá un nuevo fin de semana largo de cuatro días

La medida genera expectativas especialmente entre quienes buscan aprovechar las temperaturas más frescas del otoño para realizar viajes cortos, visitar familiares o simplemente relajarse después de varias semanas de actividad intensa.

El viernes 22 de mayo será feriado en una localidad bonaerense

La localidad de Brandsen, en la provincia de Buenos Aires, tendrá un feriado especial el viernes 22 de mayo debido a su aniversario fundacional. De esta manera, quienes residan allí o trabajen bajo las condiciones alcanzadas por el asueto podrán disfrutar de una pausa excepcional.

El beneficio se combinará con el feriado nacional del lunes 25 de Mayo, generando así un descanso de cuatro días consecutivos: viernes, sábado, domingo y lunes.

La disposición alcanza principalmente a los trabajadores del sector público, donde habrá suspensión de actividades administrativas y cese de tareas. En el caso del sector privado, la jornada será considerada no laborable opcional, por lo que dependerá de cada empleador decidir si otorga o no el día libre a sus empleados.

La noticia fue recibida con entusiasmo por muchos vecinos, especialmente en un contexto económico donde las escapadas cortas aparecen como una alternativa más accesible frente a las vacaciones tradicionales.

Qué implica un día no laborable opcional

Muchas veces existe confusión entre un feriado nacional y un día no laborable. Aunque ambos pueden traducirse en una jornada sin actividad para ciertos trabajadores, las condiciones legales son distintas.

En un feriado nacional, los empleados que trabajan deben cobrar doble jornada, mientras que en un día no laborable la decisión queda en manos del empleador. Esto significa que algunas empresas privadas podrían continuar funcionando normalmente, dependiendo de sus necesidades operativas.

En el caso de Brandsen, las oficinas públicas, escuelas y dependencias estatales tendrán cese de actividades, mientras que comercios y empresas privadas podrían optar por abrir o cerrar sus puertas.

Aun así, el movimiento turístico y gastronómico suele incrementarse durante estas fechas, ya que muchas familias aprovechan la ocasión para salir a recorrer destinos cercanos o disfrutar de actividades al aire libre.

Un impulso para las escapadas de otoño

El otoño suele ser una de las estaciones preferidas por quienes buscan viajes tranquilos, paisajes naturales y menor concentración turística. Con temperaturas más moderadas y costos más bajos que en verano, muchos argentinos eligen esta época para realizar mini vacaciones.

El fin de semana largo de mayo aparece como una oportunidad ideal para recorrer pueblos rurales, visitar destinos serranos o disfrutar de propuestas gastronómicas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

En Brandsen y localidades cercanas, el movimiento económico también podría verse beneficiado gracias al aumento del turismo interno. Restaurantes, alojamientos y emprendimientos regionales esperan un incremento en las visitas durante esos días.

Además, los feriados suelen convertirse en momentos clave para el comercio local, especialmente en rubros vinculados al entretenimiento y la gastronomía.

La importancia de los feriados para el turismo interno

En los últimos años, los fines de semana largos se consolidaron como uno de los principales motores del turismo nacional. Muchas familias que no pueden afrontar grandes vacaciones optan por escapadas breves que les permitan desconectarse sin realizar gastos excesivos.

Los destinos cercanos a grandes centros urbanos son los más elegidos durante estos períodos, ya que permiten ahorrar en transporte y organizar viajes de corta duración.

Especialistas del sector turístico destacan que incluso un solo día extra puede generar un importante movimiento económico en ciudades pequeñas y medianas. Hoteles, cabañas, restaurantes y estaciones de servicio suelen registrar altos niveles de actividad cuando coinciden varios días de descanso consecutivos.

En este contexto, el feriado local de Brandsen podría traducirse en un importante flujo de visitantes provenientes de distintos puntos de la provincia.

Cómo queda el calendario de feriados 2026

Más allá de este asueto especial, el calendario oficial de feriados 2026 ya tiene varias fechas confirmadas que marcarán el ritmo laboral y turístico del país durante el resto del año.

Entre los feriados más importantes aparecen celebraciones patrias, fechas religiosas y jornadas trasladadas para fomentar el turismo.

Los próximos feriados nacionales confirmados

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Día de la Revolución de Mayo. Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17 de junio).

Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17 de junio). Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. Viernes 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos.

Día no laborable con fines turísticos. Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural.

Día de la Diversidad Cultural. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).

Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre). Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.

Día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Los fines de semana largos más esperados del año

El Gobierno nacional mantiene la estrategia de sumar días no laborables con fines turísticos para incentivar la actividad económica en distintas regiones del país. Gracias a esa medida, varios fines de semana largos permitirán organizar viajes y escapadas durante 2026.

Uno de los períodos más esperados será el de julio, ya que el feriado por el Día de la Independencia se combinará con un día turístico adicional. Esto dará lugar a cuatro jornadas consecutivas de descanso para muchos trabajadores.

Diciembre también ofrecerá un cierre de año favorable para quienes busquen tomarse una pausa antes de las fiestas, gracias al día no laborable del 7 y al feriado religioso del 8.

Qué tener en cuenta antes de viajar

Quienes planeen aprovechar el fin de semana largo de mayo deberán anticipar reservas y organizar con tiempo sus actividades, especialmente en destinos cercanos a Buenos Aires donde suele registrarse una alta demanda.

Los especialistas recomiendan verificar precios de alojamiento, disponibilidad de transporte y estado de rutas antes de iniciar cualquier viaje. También sugieren considerar opciones menos concurridas para evitar aumentos excesivos de costos.

El turismo rural, las estancias y los pequeños pueblos bonaerenses aparecen entre las alternativas más buscadas para descansar lejos del ruido de las grandes ciudades.

Además, muchas familias optan por escapadas de un solo día para reducir gastos y disfrutar igualmente de una jornada diferente.

Brandsen se prepara para un movimiento especial

En Brandsen, comerciantes y emprendedores locales ya comenzaron a prepararse para el posible aumento de visitantes durante el fin de semana largo. La combinación entre el aniversario fundacional y el feriado patrio genera expectativas positivas para distintos sectores económicos.

La ciudad, ubicada a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, suele atraer turistas interesados en actividades rurales, gastronomía tradicional y espacios naturales.

Durante este tipo de fechas también crecen las reuniones familiares, los eventos culturales y las celebraciones locales que buscan fortalecer la identidad de la comunidad.

Un mayo con pocos feriados, pero con oportunidades para descansar

Aunque mayo no se caracteriza por una gran cantidad de feriados nacionales, este asueto especial permitirá que miles de personas disfruten de un descanso adicional antes de la llegada del invierno.

Para muchos trabajadores, cuatro días consecutivos representan una oportunidad valiosa para recuperar energías, pasar tiempo con seres queridos o simplemente cortar con la rutina diaria.

En un contexto donde las pausas laborales son cada vez más valoradas, los fines de semana largos continúan siendo uno de los momentos más esperados por los argentinos.