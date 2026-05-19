La UBA desarrolla una terapia para acortar el tratamiento contra la tuberculosis

Aunque suele considerarse una patología del pasado, los especialistas advierten que continúa siendo un problema sanitario vigente. El principal obstáculo no es la ausencia de tratamientos, ya que la enfermedad puede curarse, sino la complejidad y extensión de las terapias actuales.

facultad medicina.jpg El proyecto está encabezado por investigadores de la Facultad de Medicina y apunta a fortalecer las defensas naturales del organismo para potenciar el efecto de los antibióticos. (Foto: archivo)

Cómo es el tratamiento por tuberculosis

En los casos más leves, los pacientes deben cumplir durante al menos seis meses un esquema combinado de cuatro antibióticos. La duración del tratamiento suele provocar abandonos, una situación que favorece la aparición de cepas resistentes a los medicamentos.

Frente a este escenario, el equipo de investigación de la UBA trabaja en una alternativa que no incorpora nuevos antibióticos, sino que busca potenciar el funcionamiento del sistema inmunológico.

“En nuestro proyecto estamos trabajando en una terapia innovadora, que apunta a mejorar un aspecto del metabolismo, para de ese modo ayudar a los antibióticos y acortar el tratamiento”, explicó Luciana Balboa, doctora en Química de la UBA e investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida de la Facultad de Ciencias Médicas.

La investigación

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase preclínica y los investigadores aseguran que los resultados obtenidos hasta el momento son alentadores.

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es la magnitud del contagio silencioso. Según explicó Balboa, una gran parte de la población mundial estuvo en contacto con la bacteria que causa la enfermedad sin saberlo.

“Hay un cuarto de la población mundial que estamos o hemos sido infectados con Mycobacterium tuberculosis. La mayoría no lo sabemos”, señaló.

De acuerdo con los investigadores, el 90% de las personas infectadas logra controlar la bacteria sin desarrollar la enfermedad, mientras que el 10% restante puede enfermar, especialmente quienes tienen el sistema inmunológico debilitado por problemas de alimentación o enfermedades preexistentes.

Principales desafíos para el tratamiento de la enfermedad

La persistencia de la bacteria representa otro de los desafíos centrales. Los especialistas explican que el microorganismo logra mantenerse activo aprovechando mecanismos defensivos del propio organismo, lo que dificulta su eliminación definitiva.

Esa capacidad de supervivencia es una de las razones por las cuales el tratamiento estándar requiere una combinación prolongada de medicamentos.

En la Argentina, el acceso a la medicación es gratuito, pero sostener el tratamiento durante tantos meses continúa siendo uno de los principales problemas sanitarios asociados a la tuberculosis.

Tuberculosis Sostener el tratamiento durante tantos meses continúa siendo uno de los principales problemas sanitarios asociados a la tuberculosis. (Foto: archivo)

Cuando los pacientes abandonan la terapia antes de tiempo, la bacteria puede desarrollar resistencia a los antibióticos. En esos casos aparecen formas multirresistentes o extremadamente resistentes de la enfermedad, que requieren tratamientos aún más extensos y con drogas de segunda línea que suelen generar mayores efectos adversos.

Además del desarrollo de nuevas terapias, el equipo de la UBA participa en proyectos de colaboración internacional orientados a identificar biomarcadores que permitan anticipar la eficacia de futuras vacunas contra la tuberculosis.

Los investigadores consideran que ese avance podría convertirse en una herramienta clave para controlar una enfermedad que todavía afecta, de manera activa o latente, a millones de personas en todo el mundo.