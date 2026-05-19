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Tragedia: una mujer murió tras caer 600 metros durante el ascenso a un volcán

Las autoridades investigan el hecho ya que el grupo no contaba con el registro requerido para la travesía.

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Una mujer murió tras caer 600 metros durante el ascenso a un volcán. (Foto: gentieza rionegro.com.ar)

Una mujer murió tras caer 600 metros durante el ascenso a un volcán. (Foto: gentieza rionegro.com.ar)

Una mujer de 42 años murió durante una excursión al volcán Volcán Llaima, en el sur de Chile, tras caer unos 600 metros por una de las laderas mientras realizaba el ascenso junto a un grupo de amigos. La tragedia ocurrió dentro del Parque Nacional Conguillío, a menos de 70 kilómetros de Neuquén, y generó un amplio operativo de rescate en medio de condiciones climáticas extremas.

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Según informaron medios chilenos, la excursionista, identificada como, Ingrid Daniela Vera Figueroa, de 42 años, perdió el equilibrio cuando el grupo se encontraba a unos 2.000 metros de altura. La caída activó un operativo de emergencia encabezado por el GOPE de Carabineros, aunque los fuertes vientos y el temporal impidieron durante varias horas el acceso del helicóptero de rescate.

Con el avance de la noche, las autoridades confirmaron que la mujer había muerto debido a la gravedad de las heridas sufridas durante la caída. El cuerpo recién pudo ser recuperado durante la madrugada del lunes por efectivos del GOPE, Bomberos de Cherquenco, personal de la Conaf y rescatistas de la ONG Corporación Rescate Araucanía.

Víctima
Ingrid Daniela Vera Figueroa, de 42 años, cayó desde 600 metros. (Foto: redes sociales)

Ingrid Daniela Vera Figueroa, de 42 años, cayó desde 600 metros. (Foto: redes sociales)

Tras la tragedia, uno de los puntos que quedó bajo análisis fue que el grupo no había realizado el registro obligatorio antes de ingresar al parque nacional, un trámite exigido para facilitar la activación de protocolos de seguridad y agilizar eventuales rescates en zonas de montaña.

Desde la Corporación Nacional Forestal advirtieron además que las condiciones meteorológicas en sectores de altura continuarán siendo adversas durante toda la semana, con temperaturas bajo cero y fuertes ráfagas de viento que vuelven “muy exigente” cualquier actividad de trekking o ascenso volcánico.

El antecedente de un turista brasileño

El caso recordó otro episodio reciente ocurrido en la Patagonia argentina, donde un turista brasileño murió mientras realizaba una caminata en el Cerro Centinela, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

El hombre se descompensó durante el ascenso junto a su pareja y cayó al suelo tras manifestar un fuerte dolor en el pecho. Aunque equipos de rescate y una paramédica realizaron maniobras de RCP durante varios minutos, el turista murió antes de poder ser evacuado de la zona agreste.

Las autoridades descartaron indicios de criminalidad en ese caso, aunque ordenaron una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.

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