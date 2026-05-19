Tragedia: una mujer murió tras caer 600 metros durante el ascenso a un volcán

Tras la tragedia, uno de los puntos que quedó bajo análisis fue que el grupo no había realizado el registro obligatorio antes de ingresar al parque nacional, un trámite exigido para facilitar la activación de protocolos de seguridad y agilizar eventuales rescates en zonas de montaña.

Desde la Corporación Nacional Forestal advirtieron además que las condiciones meteorológicas en sectores de altura continuarán siendo adversas durante toda la semana, con temperaturas bajo cero y fuertes ráfagas de viento que vuelven “muy exigente” cualquier actividad de trekking o ascenso volcánico.

El antecedente de un turista brasileño

El caso recordó otro episodio reciente ocurrido en la Patagonia argentina, donde un turista brasileño murió mientras realizaba una caminata en el Cerro Centinela, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

El hombre se descompensó durante el ascenso junto a su pareja y cayó al suelo tras manifestar un fuerte dolor en el pecho. Aunque equipos de rescate y una paramédica realizaron maniobras de RCP durante varios minutos, el turista murió antes de poder ser evacuado de la zona agreste.

Las autoridades descartaron indicios de criminalidad en ese caso, aunque ordenaron una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.