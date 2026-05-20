El cambio que sorprende a todos los jubilados de ANSES

Desde ANSES explicaron que el objetivo principal fue garantizar que todos los pagos se realicen dentro del mismo mes y evitar retrasos en las acreditaciones bancarias. Sin embargo, la suspensión de la actividad financiera durante el lunes 25 de mayo alteró varias fechas inicialmente previstas.

La modificación afecta principalmente a los jubilados que cobran haberes superiores al mínimo y a quienes reciben la Prestación por Desempleo. En esos casos, los pagos previstos para la jornada feriada debieron trasladarse automáticamente a los días posteriores.

Al mismo tiempo, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y quienes perciben jubilaciones mínimas mantienen un cronograma escalonado que continúa organizándose según la terminación del DNI.

Aumentos y bonos: cuánto cobrarán los jubilados en mayo

Además del cambio de fechas, mayo llegó con una actualización importante en los montos previsionales. El incremento aplicado responde al nuevo esquema de movilidad basado en la inflación mensual, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor de marzo.

La suba fue del 3,38%, porcentaje que impactó sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Este ajuste se complementa con el bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes cobran la jubilación mínima.

Con esta actualización, los nuevos valores de referencia quedaron establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $393.174

$393.174 Bono extraordinario: $70.000

$70.000 Total para jubilados de la mínima: $463.174

$463.174 PUAM: $384.539 con bono incluido

$384.539 con bono incluido AUH: $113.050 correspondientes al 80% del beneficio mensual

La continuidad del bono busca amortiguar el impacto de la inflación sobre los sectores con menores ingresos. Sin embargo, especialistas previsionales advierten que la pérdida de poder adquisitivo sigue siendo una de las principales preocupaciones de jubilados y pensionados.

Jubilados que cobran la mínima: así continúa el cronograma

El grupo de jubilados y pensionados que percibe haberes mínimos ya comenzó a cobrar durante la primera quincena del mes. Las fechas restantes fueron confirmadas por el organismo previsional y avanzan un documento por día hábil.

El esquema actualizado quedó conformado de la siguiente manera:

DNI finalizados en 4: viernes 15 de mayo

DNI finalizados en 5: lunes 18 de mayo

DNI finalizados en 6: martes 19 de mayo

DNI finalizados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI finalizados en 8: jueves 21 de mayo

DNI finalizados en 9: viernes 22 de mayo

Desde entidades bancarias recomendaron a los beneficiarios utilizar cajeros automáticos o canales digitales para evitar largas filas en sucursales, especialmente durante los días posteriores a los feriados.

Cambios para jubilados que superan el haber mínimo

Uno de los sectores más afectados por la reorganización del cronograma es el de los jubilados que perciben ingresos superiores al haber mínimo.

En este caso, las fechas de pago coinciden con el tramo final del mes y quedaron condicionadas por el feriado nacional del 25 de mayo. Debido a la interrupción de la actividad bancaria, ANSES debió trasladar parte de los depósitos.

El nuevo esquema quedó definido de la siguiente forma:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

Lunes 25 de mayo: feriado nacional sin actividad bancaria

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

La suspensión bancaria durante el feriado implica que no habrá acreditaciones, atención presencial ni operaciones administrativas en entidades financieras.

La AUH también mantiene pagos escalonados

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo continúan percibiendo sus haberes bajo el mismo sistema de organización por terminación de DNI.

La medida busca ordenar la demanda bancaria y evitar aglomeraciones en sucursales y cajeros automáticos. El cronograma restante quedó confirmado de la siguiente manera:

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

La AUH continúa siendo una de las principales herramientas de asistencia social en Argentina y alcanza a millones de familias con hijos menores de edad o personas con discapacidad.

Qué pasará con la atención bancaria durante el feriado

El feriado nacional del 25 de mayo no solo afecta los pagos de ANSES. También impacta sobre la operatoria bancaria general.

Durante esa jornada no habrá atención presencial en bancos públicos ni privados, aunque sí continuarán funcionando algunos servicios digitales como home banking, aplicaciones móviles y extracción de efectivo en cajeros automáticos.

Las transferencias inmediatas entre cuentas seguirán habilitadas, aunque algunas acreditaciones podrían reflejarse recién al siguiente día hábil.

Por esa razón, muchos beneficiarios comenzaron a adelantar operaciones financieras para evitar complicaciones durante el fin de semana largo.

Crece la preocupación entre jubilados por el poder adquisitivo

Más allá de la reorganización del calendario, el debate principal continúa girando alrededor del nivel de ingresos de jubilados y pensionados frente a la inflación.

Aunque el Gobierno sostiene que el nuevo esquema de movilidad permite actualizaciones más frecuentes, distintos sectores advierten que los aumentos siguen corriendo detrás de los precios.

El bono extraordinario de $70.000 se convirtió en un complemento clave para millones de adultos mayores que dependen exclusivamente de la jubilación mínima. Sin embargo, economistas especializados remarcan que se trata de un refuerzo no remunerativo y no incorporado al haber mensual permanente.

En paralelo, organizaciones de jubilados vienen reclamando una actualización más profunda del sistema previsional y mayores medidas de contención frente al aumento del costo de vida.

Recomendaciones para evitar inconvenientes al cobrar

Ante las modificaciones del cronograma, ANSES y distintas entidades bancarias difundieron una serie de recomendaciones para facilitar el cobro de haberes.

Entre los principales consejos aparecen:

Verificar previamente la fecha exacta de acreditación

Utilizar medios electrónicos para consultar saldos

Evitar asistir a sucursales en horarios pico

Priorizar el uso de débito y transferencias digitales

Revisar posibles actualizaciones en los canales oficiales

Además, recordaron que los haberes permanecen depositados en las cuentas bancarias, por lo que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día del cobro.