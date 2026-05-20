¿Mundial con o sin visa?: el Gobierno adelantó cuándo los argentinos empezarían a viajar sin ella a EE.UU.

Según explicó Monteoliva, el proceso ya fue iniciado y requiere la participación de distintos organismos del Estado, entre ellos Cancillería, el Ministerio del Interior y el Renaper, debido a los requisitos vinculados con seguridad, trazabilidad e intercambio de información migratoria.

La ministra aclaró que el ingreso al programa no depende únicamente de una decisión política, sino también del cumplimiento de una serie de estándares técnicos y de seguridad exigidos por el gobierno estadounidense.

“Tenemos reuniones permanentes y vamos mostrando los avances”, explicó en diálogo con LN+. Además, señaló que desde Washington destacaron la cooperación argentina en materia de lucha contra el narcotráfico, el contrabando y el terrorismo.

Cómo funcionaría el sistema de exención de visa

El Visa Waiver Program permite que ciudadanos de determinados países ingresen a Estados Unidos por turismo o negocios durante un período máximo de 90 días sin tramitar una visa tradicional en embajadas o consulados.

En caso de concretarse el ingreso de Argentina al programa, los viajeros deberían completar una autorización electrónica previa conocida como ESTA, un sistema online mucho más ágil que el trámite consular actual.

visa

Actualmente, países como Chile, España, Italia y Japón ya forman parte del programa.

Restricciones para ingresar a estadios en el Mundial 2026

Durante la entrevista, Monteoliva también se refirió al operativo de seguridad previsto para el Mundial 2026 que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

La ministra confirmó que Argentina compartió con autoridades estadounidenses una base de datos con cerca de 21.000 personas que tienen restricciones de ingreso a estadios por antecedentes vinculados a violencia en el fútbol.

A esa nómina se sumaron -además- unos 13.000 deudores alimentarios morosos, en el marco de un convenio firmado con la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, alrededor de 34.000 argentinos quedarían impedidos de ingresar a partidos del Mundial.

El sistema forma parte del programa Tribuna Segura, que prevé el intercambio permanente de información entre países anfitriones y autoridades locales.