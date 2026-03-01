Derrumbe en Costanera: la trama empresarial detrás del boliche donde cayó una torre de luces

Embed

Concesión y habilitación: dos empresas distintas

El predio donde funciona Archi corresponde al Espacio Nº 8 del Sector 1 del Distrito Joven. La concesión fue adjudicada por licitación pública a Blue Night S.R.L., una sociedad creada en diciembre de 2019.

Sin embargo, la habilitación como “local de baile clase C” no figura a nombre de Blue Night, sino de Night Dream S.A., que inscribió el establecimiento con nombre de fantasía Archi para desarrollar actividades gastronómicas, fiestas privadas y bailables. Es decir, una firma tiene la concesión del terreno y otra aparece como operadora formal del boliche.

Blue Night S.R.L. se constituyó con tres socios fundadores: Rodrigo José Sueiro, Diego Iván Lifschitz y Martín Alejandro Brenna. Con el tiempo, la composición cambió y hoy la sociedad está integrada por Sueiro, Lifschitz, el odontólogo Jorge Pasart y el empresario tecnológico Simón Bronstein Lema.

Sueiro y Lifschitz concentran las participaciones mayoritarias. Pasart, odontólogo egresado de la UBA y actual secretario de Extensión Universitaria, ingresó en 2022 y elevó su participación hasta cerca del 18%. Bronstein Lema, vinculado al ambiente nocturno y director de otros emprendimientos en la Costanera, se sumó tras adquirir la parte de un socio saliente.

derrumbe-escenario-boliche-archi-1-marzo-2026

El mapa empresario de la Costanera revela conexiones cruzadas. Rodrigo Sueiro comparte con Eugenio Cristian Klein la titularidad de Distrito Costanera S.R.L., concesionaria del Espacio Nº 9 del mismo Distrito Joven, lindero a Archi. Ambos también figuran en otras sociedades vinculadas a emprendimientos gastronómicos de la zona.

Klein, a su vez, aparece relacionado con Night Dream S.A., la firma que figura en la habilitación de Archi. De este modo, concesión y habilitación quedarían dentro de un mismo círculo de intereses, aunque bajo distintas razones sociales.

El entramado se amplía con otros actores del corredor nocturno. Juan Manuel Moix se presenta como fundador y director de Night Dream S.A. para las marcas MARO Costanera y ARCHI entre 2022 y 2024. También estuvo vinculado a Drinkalot S.A., empresa detrás de Rose in Rio, y a BNN Costanera a través de VillamaT S.A.

En varios de esos emprendimientos aparece asociado Matías Gonzalo Villafañe, empresario señalado en el pasado por polémicas políticas de admisión en boliches de la zona y por antecedentes de clausuras y denuncias.

Al cruzar sociedades y locales, Archi Club, Rose in Rio, BNN Costanera, Rodizio y otros espacios del Distrito Joven, los mismos apellidos se repiten en distintas firmas. Organizaciones urbanas ya habían advertido que el esquema de concesiones en Costanera Norte mostraba una fuerte concentración en pocas personas físicas a través de múltiples sociedades.

costanera

El derrumbe vuelve a poner ese modelo bajo escrutinio. La investigación deberá determinar no solo si hubo fallas técnicas en el montaje de la torre de luces, sino también quién autorizó la instalación, quién controló la seguridad y cómo se permitió el ingreso de unas 700 personas en un espacio habilitado para 500.