Le cerraron el Instagram a Cinthia Fernández: la exorbitante cifra que debería pagar para recuperarlo

Karina Iavícoli contó al aire: “Hay como un ejército de gente, la escuché a ella que lo contó, que la denuncian por temas absurdos que no son verdades y ella después para recuperarlo tiene que pagar un montón de plata, la he escuchado decir que hasta 10 mil dólares tiene que pagar y ella se pone mal porque trabaja con las redes”.

La cifra sorprendió a todos en el estudio. 10 mil dólares para recuperar una cuenta resulta, como mínimo, impactante, sobre todo teniendo en cuenta que el perfil de Fernández es una de sus principales herramientas de trabajo.

En el programa también remarcaron la importancia que tiene Instagram en su actividad profesional. “Cinthia trabaja mucho con Instagram, ella hace cápsulas con diferentes marcas, tiene maquillajes, marcas de bikinis, ropa deportiva y publicita ahí”, comentaron en el piso.

Cinthia Fernández suspendida la cuenta de Instagram

Por eso, cada suspensión no solo implica un problema personal sino también económico, ya que gran parte de sus campañas publicitarias y acuerdos comerciales se realizan a través de esa red social.

El tema tomó aún más temperatura cuando se deslizó una teoría que generó preguntas dentro del estudio. Según plantearon, detrás de las denuncias masivas podría haber algo más organizado.

Fue entonces cuando Santiago Sposato lanzó una hipótesis que dejó a todos pensando: “¿Este ejército de haters que todo el tiempo la está denunciando responde a algún famoso particular o alguna enemiga de Cinthia?”

La pregunta quedó flotando en el aire y abrió la puerta a especulaciones sobre posibles conflictos de la mediática con otras figuras del espectáculo o incluso con detractores que, de manera coordinada, buscarían perjudicarla en redes.

Mientras tanto, lo cierto es que no es la primera vez que Cinthia Fernández atraviesa una situación similar. Según comentaron en Infama, la suspensión de su cuenta sería un problema recurrente que se repite aproximadamente cada tres meses.

Por ahora, la mediática no logró recuperar su perfil, aunque sus seguidores esperan que vuelva a aparecer pronto en Instagram, la plataforma que se convirtió en uno de los pilares de su carrera y de sus ingresos.

¿Quién ayudó a recuperar la cuenta a Cinthia Fernández la última vez que se la suspendieron?

Cinthia Fernández atravesó a fines del año pasado un momento de fuerte angustia luego de que su cuenta de Instagram, su principal herramienta de trabajo, fuera suspendida. Tras horas de incertidumbre y preocupación por el impacto laboral que podía tener la situación, la mediática logró recuperar el perfil y reapareció en sus redes para contar cómo vivió ese día y quiénes la ayudaron a revertir el problema.

Apenas volvió a tener acceso a la cuenta, compartió un video en sus historias donde mostró el impacto emocional que había tenido el episodio. “Estos ojitos son de llorar mucho”, expresó visiblemente afectada. Luego explicó que había pasado gran parte del día intentando recomponerse antes de volver a su casa. “Tengo mucha paz ahora. Pasé mucha angustia hoy”, confesó. Y agregó: “Lloré mucho, mucho, mucho antes de entrar a casa. Trato de aguantármela, porque también para los que me aman y los que me rodean es un bajón que esté todo el tiempo deprimida”.

En medio del descargo, Fernández destacó especialmente el rol de su pareja, el abogado Roberto Castillo, quien tuvo una intervención clave para resolver el conflicto. “Gracias a mi amor por el aguante, por conseguirme siempre la salvación, por ser un rottweiler y demandar a todos los que tengas que demandar”, dijo sin filtro. Incluso contó que él reaccionó de inmediato frente a la situación: según relató, “en un minuto preparó cinco demandas”, lo que ayudó a acelerar el proceso para recuperar el perfil.

La influencer también explicó que no se trató solo de una gestión aislada, sino de un trabajo conjunto entre abogados y especialistas técnicos. En ese sentido, contó que se presentaron amparos y demandas para destrabar el bloqueo y agradeció al experto en ciberseguridad que colaboró en el caso. “Armamos un gran equipo judicial y técnico para solucionar esta injusticia”, aseguró sobre el operativo que permitió que la cuenta volviera a estar activa.

Con el perfil nuevamente habilitado, Cinthia intentó dejar atrás el mal momento y retomó rápidamente su actividad laboral. “Prepárense porque tengo que vender de todo”, advirtió entre risas, en referencia a los acuerdos comerciales que habían quedado en pausa durante la suspensión. Incluso contó que había registrado en video todo lo ocurrido durante el conflicto, convencida de que iba a poder recuperarla.

Horas antes, la mediática había hablado del tema en televisión durante su participación en La mañana con Moria (El Trece), donde reveló que no era la primera vez que le sucedía algo así. “Estoy podrida, pido que me dejen en paz porque yo no jodo a nadie. Quiero laburar nada más. Con esto mantengo mi casa entera, vivo y como de las redes”, dijo entre lágrimas, al explicar que Instagram es su principal fuente de ingresos. Finalmente, tras una jornada cargada de tensión, logró recuperar la cuenta y cerró el episodio con un breve mensaje para sus seguidores: “Gracias familia” e “I’m back”.