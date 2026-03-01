Una tragedia sacudió a Quilmes Oeste, donde un motociclista murió degollado tras chocar contra una soga que había sido cruzada de lado a lado de la calle para impedir el tránsito vehicular.
Los organizadores del evento decidieron suspender por completo la actividad de carnaval que estaba prevista para este fin de semana en la Avenida 12 de Octubre.
Cerraron las calle por murgas y el festejo en el barrio terminó de la peor manera: el final que nadie imaginó
El hecho ocurrió en la avenida 12 de Octubre, entre las calles 392 y 393, en el marco de los preparativos para el “Fabucorso”, una celebración barrial de carnaval que finalmente fue suspendida.
Según relataron vecinos, fueron ellos mismos quienes colocaron cables de punta a punta para cortar la circulación y permitir el desfile de murgas de la zona. Sin embargo, el elemento no estaba correctamente señalizado. El motociclista, que circulaba junto a su hijo menor de edad, no advirtió la presencia del cable y lo impactó de lleno con el cuello.
El golpe le provocó una herida gravísima y una importante pérdida de sangre. De acuerdo con testigos, el hombre quedó tendido sobre el asfalto y murió prácticamente en el acto. El menor cayó de la moto y sufrió algunos golpes, aunque se encuentra fuera de peligro.
Tras el llamado al 911, efectivos policiales y personal de emergencias acudieron al lugar y constataron el fallecimiento.
La actividad de carnaval prevista para esa noche fue cancelada de inmediato. El evento había sido organizado por vecinos y no contaba con autorización municipal.
De acuerdo con el medio local Perspectiva Sur, tres personas fueron demoradas y quedaron a disposición de la Justicia, que ahora investiga las responsabilidades por la colocación del cable que desencadenó el trágico desenlace.