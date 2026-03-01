Cerraron las calle por murgas y el festejo en el barrio terminó de la peor manera: el final que nadie imaginó

Tras el llamado al 911, efectivos policiales y personal de emergencias acudieron al lugar y constataron el fallecimiento.

La actividad de carnaval prevista para esa noche fue cancelada de inmediato. El evento había sido organizado por vecinos y no contaba con autorización municipal.

De acuerdo con el medio local Perspectiva Sur, tres personas fueron demoradas y quedaron a disposición de la Justicia, que ahora investiga las responsabilidades por la colocación del cable que desencadenó el trágico desenlace.