En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Carnaval
Quilmes
Tragedia

Cerraron las calle por murgas y el festejo en el barrio terminó de la peor manera: el final que nadie imaginó

Los organizadores del evento decidieron suspender por completo la actividad de carnaval que estaba prevista para este fin de semana en la Avenida 12 de Octubre.

Cerraron las calle por murgas y el festejo en el barrio terminó de la peor manera: el final que nadie imaginó

Cerraron las calle por murgas y el festejo en el barrio terminó de la peor manera: el final que nadie imaginó

Una tragedia sacudió a Quilmes Oeste, donde un motociclista murió degollado tras chocar contra una soga que había sido cruzada de lado a lado de la calle para impedir el tránsito vehicular.

Leé también Tragedia en Brasil: quién es la argentina que murió en un accidente y cuyas 2 hijas están gra­ves
Tragedia en Brasil: quién es Mayra Cardoso la argentina que murió en un accidente y sus 2 hijas están gra­ves

Según relataron vecinos, fueron ellos mismos quienes colocaron cables de punta a punta para cortar la circulación y permitir el desfile de murgas de la zona. Sin embargo, el elemento no estaba correctamente señalizado. El motociclista, que circulaba junto a su hijo menor de edad, no advirtió la presencia del cable y lo impactó de lleno con el cuello.

murga

El golpe le provocó una herida gravísima y una importante pérdida de sangre. De acuerdo con testigos, el hombre quedó tendido sobre el asfalto y murió prácticamente en el acto. El menor cayó de la moto y sufrió algunos golpes, aunque se encuentra fuera de peligro.

Tras el llamado al 911, efectivos policiales y personal de emergencias acudieron al lugar y constataron el fallecimiento.

La actividad de carnaval prevista para esa noche fue cancelada de inmediato. El evento había sido organizado por vecinos y no contaba con autorización municipal.

De acuerdo con el medio local Perspectiva Sur, tres personas fueron demoradas y quedaron a disposición de la Justicia, que ahora investiga las responsabilidades por la colocación del cable que desencadenó el trágico desenlace.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Carnaval Quilmes
Notas relacionadas
La tragedia que golpeó a Luisana Lopilato y Michael Bublé como familia: "Un dolor que nadie..."
Otro accidente que terminó en tragedia en Villa Gesell: un joven de 28 años murió al caer con su moto desde un médano
Derrumbe en Costanera: la trama empresarial detrás del boliche donde cayó una torre de luces

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar