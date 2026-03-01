Javier Milei en el Congreso, EN VIVO: el discurso del Presidente en la apertura de sesiones ordinarias

Live Blog Post

20:10 La Oficina de Respuesta Oficial destacó los logros del Congreso durante la gestión de Milei

En la antesala del discurso que el presidente Javier Milei dará esta noche en el Congreso para abrir las sesiones ordinarias 2026, la flamante Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina (@RespOficial_Arg) publicó una infografía que califica al actual Poder Legislativo como "el Congreso más reformista de las últimas décadas".

El mensaje enumera una serie de leyes y medidas aprobadas desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026.

Entre ellas destacan la Ley de Bases, la Boleta Única de Papel, la suspensión de las PASO 2025, la Ley Antimafias, el Presupuesto 2026 con equilibrio fiscal, la Modernización Laboral (que actualiza normas de hace más de 50 años), el Régimen Penal Juvenil (baja de imputabilidad a 14 años), la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea y la reforma a la Ley de Glaciares, entre otras.

WhatsApp Image 2026-03-01 at 19.48.06

La cuenta oficial, lanzada en febrero de 2026 y administrada por la Secretaría de Comunicación, presenta estos avances como un "punto de inflexión" en la historia legislativa argentina, logrado "sin mayorías automáticas" y con alianzas puntuales.

El texto cierra con la frase: "Hechos, no relatos", y subraya que el Congreso pasó de ser un "obstáculo" a un "motor de transformación".