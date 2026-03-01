Javier Milei en el Congreso, EN VIVO: el discurso del Presidente en la apertura de sesiones ordinarias
El presidente Javier Milei inaugurará este domingo 1 de marzo las sesiones ordinarias del Congreso con un discurso que pronunciará en el recinto de la Cámara de Diputados, ante la Asamblea Legislativa integrada por diputados, senadores y la vicepresidenta Victoria Villarruel.
20:41 Milei se dirige desde la Casa Rosada hacia el Congreso
El presidente Javier Milei inició el recorrido desde la Casa Rosada hacia el Congreso de la Nación para brindar su discurso, en el marco de la apertura de sesiones ordinarias de este año.
La vicepresidenta Victoria Villarruel aguarda al mandatario en las puertas del recinto.
01-03-2026 20:28
20:30 "Gatito mimoso", el provocador cartel de Myriam Bregman contra Javier Milei
En la antesala del discurso de Milei, la diputada de izquierda Myriam Bregman se mostró con un cartel provocador destinado al Presidente. "Gatito mimoso de Trump", decía el mensaje que publicó en sus redes sociales.
01-03-2026 20:21
20:20 Comenzó la sesión en la que Javier Milei dará su discurso en el Congreso
Apenas pasadas las 20 de este domingo, se inició en el Congreso la sesión en la que dará su discurso el presidente Javier Milei para poner en marcha el período legislativo 2026. La sesión fue presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, secundada por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.
01-03-2026 19:42
20:10 La Oficina de Respuesta Oficial destacó los logros del Congreso durante la gestión de Milei
En la antesala del discurso que el presidente Javier Milei dará esta noche en el Congreso para abrir las sesiones ordinarias 2026, la flamante Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina (@RespOficial_Arg) publicó una infografía que califica al actual Poder Legislativo como "el Congreso más reformista de las últimas décadas".
El mensaje enumera una serie de leyes y medidas aprobadas desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026.
Entre ellas destacan la Ley de Bases, la Boleta Única de Papel, la suspensión de las PASO 2025, la Ley Antimafias, el Presupuesto 2026 con equilibrio fiscal, la Modernización Laboral (que actualiza normas de hace más de 50 años), el Régimen Penal Juvenil (baja de imputabilidad a 14 años), la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea y la reforma a la Ley de Glaciares, entre otras.
La cuenta oficial, lanzada en febrero de 2026 y administrada por la Secretaría de Comunicación, presenta estos avances como un "punto de inflexión" en la historia legislativa argentina, logrado "sin mayorías automáticas" y con alianzas puntuales.
El texto cierra con la frase: "Hechos, no relatos", y subraya que el Congreso pasó de ser un "obstáculo" a un "motor de transformación".
01-03-2026 19:28
20:00 La aclaración de Adorni por el discurso de Milei en el Congreso
El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni afirmó este domingo que el discurso que brindará el presidente Javer Milei en el Congreso “está bajo custodia”.
Ante las supuestas especulaciones sobre los temas que trataría el Presidente de la Nación, el funcionario libertario afirmó que el texto “no ha sido filtrado ni se ha divulgado con nadie”. En la misma línea, el ex vocero aseguró que las versiones difundidas son “falsas”.
“Estimados, en virtud de algunas publicaciones que se están realizando sobre el contenido del discurso que ofrecerá el Presidente de la Nación en la apertura de sesiones ordinarias del día de hoy, aclaro que son de base falsa ya que el mismo está bajo custodia”, comentó en un mensaje en su cuenta de la red social X publicado a las 18:13.
Luego concluyó que el mensaje "no ha sido filtrado ni se ha divulgado con nadie".
01-03-2026 20:30
19:45 ¿A qué hora será la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso?
La apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, que encabezará el presidente Javier Milei, será a las 21.