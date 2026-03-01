Andrea del Boca explotó en Gran Hermano al encontrar comida abandonada y lanzó una fuerte queja

“Estaba haciéndome el té y veo que alguien hizo sopa o fideos y dejaron ahí lo que quedó en la olla, no me parece mal que si tenés hambre hagas, pero lo que resta ¿por qué no lo ponés en ese coso de telgopor que está ahí y lo guardás en la heladera? Porque eso fermenta y hay que tirarlo”, se quejó.

En medio de su descargo también mencionó que habían quedado tostadas tiradas sobre la mesa y que nadie se había ocupado de ordenarlas ni de preguntar de quién eran. “Hicieron dos tostadas y quedaron ahí. Hay que dejarlas y decir ‘¿esto de quién es?’. Hay que sacarles un poquito las máscaras”, agregó.

Molesta por la situación, Andrea fue aún más contundente al analizar lo que ocurre en la convivencia. “Es no pensar en el otro, es me cago en el otro”, lanzó.

La conversación derivó entonces en otros problemas de orden dentro de la casa. Yipio comentó que el baño había quedado nuevamente desordenado, con los jabones tirados.

Pero lo que más sorprendió a Andrea fue otro detalle que encontró en la cocina. “Hay un cepillo de dientes en la cocina”, dijo indignada.

Al notar el nivel de enojo de la actriz, Yipio intentó bajarle la tensión y le aconsejó que se calmara para no arrancar el día con tanta energía negativa. “Respirá porque si arrancás con esa energía la pasás mal vos”, le dijo, tratando de tranquilizarla.

Ángel de Brito reveló la exorbitante cifra que cobraría Andrea del Boca por día en Gran Hermano Generación Dorada

La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) abrió las puertas a todo tipo de comentarios y especulaciones. Indudablemente, es la participante que mayor controversia generó, dada su condición de megafamosa y su extensa trayectoria en la televisión argentina.



Desde un principio se intuía que su entrada no era simplemente una apuesta personal por el juego, sino que detrás había un incentivo fuerte. No se trata de una jugadora más: su nombre tiene peso propio y su presencia eleva el perfil de la edición. Por eso, la gran pregunta que comenzó a circular fue cuánto habría cobrado para aceptar el desafío de encerrarse en la casa más famosa del país.

"¿Quieren saber cuánto cobra Andrea del Boca por día? El arreglo, como en todos los realities, es hasta que estés. Aproximadamente, un millón de pesos por día. Cobra 25 millones por mes", anunció Ángel de Brito en Bondi Live, dejando a sus compañeros con la boca abierta.