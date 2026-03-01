Rosario Central le ganó 2-0 a Newell's como visitante en el Torneo Apertura

Con este resultado, Rosario Central alcanzó los 14 puntos y escaló hasta la cuarta posición de la Zona B. Además, estiró a 22 victorias la diferencia en el historial del clásico rosarino.

Del otro lado, el debut de Frank Darío Kudelka como entrenador no pudo torcer el presente adverso. Newell’s sigue sin ganar en 2026 y se ubica último en la tabla anual con apenas dos unidades, comprometido en la pelea por la permanencia. La última victoria leprosa como local ante Central data de 2008.

Tras el parate por el paro del fútbol argentino, Newell’s visitará a Lanús en La Fortaleza, mientras que Rosario Central enfrentará a Argentinos Juniors en La Paternal.