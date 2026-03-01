En una nueva edición del clásico rosarino, Rosario Central venció 2-0 a Newell’s Old Boys en el Coloso Marcelo Bielsa, por la fecha 8 del Torneo Apertura, y amplió su dominio en el historial.
Con goles de Ángel Di María y Enzo Copetti, el Canalla se impuso como visitante por la fecha 8 del Torneo Apertura.
Rosario Central le ganó 2-0 a Newell's como visitante en el Torneo Apertura
En una nueva edición del clásico rosarino, Rosario Central venció 2-0 a Newell’s Old Boys en el Coloso Marcelo Bielsa, por la fecha 8 del Torneo Apertura, y amplió su dominio en el historial.
El equipo dirigido por Jorge Almirón golpeó en los momentos justos y se quedó con un triunfo clave en territorio rival. Los goles fueron convertidos por Ángel Di María y Enzo Copetti, que sellaron el 2-0 definitivo.
El primer tiempo fue intenso y friccionado, con mucha disputa en la mitad de la cancha y pocas situaciones claras. La más peligrosa fue para el local: a los 10 minutos, Walter Núñez sacó un remate que se estrelló en el palo y estuvo a centímetros de abrir el marcador para la Lepra.
Sin embargo, en el inicio del complemento el Canalla fue más efectivo. Di María aprovechó un rebote dentro del área y definió de primera para poner el 1-0. Minutos después, el Fideo debió salir por una molestia física, encendiendo la preocupación en el banco visitante. Ya sobre los 35 minutos, Copetti amplió la diferencia tras un tiro de esquina y liquidó el clásico.
Con este resultado, Rosario Central alcanzó los 14 puntos y escaló hasta la cuarta posición de la Zona B. Además, estiró a 22 victorias la diferencia en el historial del clásico rosarino.
Del otro lado, el debut de Frank Darío Kudelka como entrenador no pudo torcer el presente adverso. Newell’s sigue sin ganar en 2026 y se ubica último en la tabla anual con apenas dos unidades, comprometido en la pelea por la permanencia. La última victoria leprosa como local ante Central data de 2008.
Tras el parate por el paro del fútbol argentino, Newell’s visitará a Lanús en La Fortaleza, mientras que Rosario Central enfrentará a Argentinos Juniors en La Paternal.