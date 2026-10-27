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Golpes, corridas y peleas con muletas: así fue el escándalo en una final de fútbol para amputados

La final de la Copa Fortaleza Guaraní entre Los Teros de Córdoba y Rampla Juniors de Uruguay terminó en una batalla campal. Tras la definición por penales, los jugadores protagonizaron serios incidentes.

Escándalo en una final de fútbol para amputados. (Foto: captura

Escándalo en una final de fútbol para amputados. (Foto: captura, mejorada con IA)

La final de un torneo de fútbol para amputados disputado en Buenos Aires terminó en una violenta pelea entre jugadores de dos equipos. Lo que debía ser una jornada de celebración deportiva se transformó en una batalla campal, con golpes de puño, empujones y agresiones con muletas, luego de una definición por penales.

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El incidente ocurrió durante la final de la Copa Fortaleza Guaraní, que enfrentó a Los Teros de Córdoba y Rampla Juniors de Uruguay. El conjunto argentino se consagró campeón después de una tanda de penales, pero los festejos quedaron opacados por los enfrentamientos que se produjeron inmediatamente después del último remate.

Las imágenes del episodio mostraron una pelea generalizada que se prolongó durante varios minutos. Tras lo sucedido, el equipo cordobés difundió un comunicado en el que repudió los hechos de violencia y aseguró que nunca había atravesado una situación similar en sus más de 15 años de participación en la disciplina.

El encuentro decisivo de la Copa Fortaleza Guaraní se disputó durante el fin de semana en las instalaciones deportivas de la Secretaría Nacional de Discapacidad, en Buenos Aires. Los protagonistas fueron Los Teros, representantes de Córdoba, y Rampla Juniors, de Uruguay, que llegaron a la definición del campeonato. Después de un partido parejo que terminó empatado 1-1, el título debió resolverse mediante una tanda de penales.

La definición favoreció al conjunto argentino, pero el momento de la consagración estuvo acompañado por una serie de incidentes que alteraron por completo el cierre de la competencia. Todo comenzó cuando un jugador de Rampla Juniors falló su remate y los futbolistas de Los Teros se acercaron al arco para celebrar el campeonato.

En medio de los festejos, uno de los integrantes del equipo argentino golpeó a un rival uruguayo. Esa agresión desencadenó una pelea que rápidamente involucró a varios jugadores.

Golpes y agresiones con muletas: las imágenes de la pelea entre los jugadores

La discusión inicial derivó en un enfrentamiento generalizado dentro del campo de juego. Durante los incidentes se registraron empujones, golpes de puño, corridas y agresiones con muletas, en una secuencia que se extendió durante varios minutos.

La violencia desplazó por completo la atención de lo deportivo y dejó en segundo plano la consagración del equipo cordobés. El episodio se produjo inmediatamente después de la definición por penales, cuando Los Teros acababa de conseguir el título frente al conjunto uruguayo.

La pelea también generó repercusiones por tratarse de una competencia de fútbol para amputados, una disciplina en la que los jugadores utilizan muletas para desplazarse durante los encuentros. Hasta el momento, no se brindaron precisiones sobre posibles sanciones deportivas ni sobre la existencia de jugadores lesionados como consecuencia de los enfrentamientos.

El comunicado de Los Teros de Córdoba tras la violenta final

Después de los incidentes, Los Teros de Córdoba emitió un comunicado para rechazar lo ocurrido y remarcar que se trató de una situación excepcional dentro de su trayectoria deportiva.

Recordarles a todos que esto es un hecho aislado. Jamás había sucedido algo similar en suelo argentino en los más de 15 años que Los Teros compiten en esta disciplina. Nunca habíamos vivido una situación tan lamentable y despreciable como esta”, expresaron desde el equipo.

Los Teros se consagraron campeones en los penales ante Rampla Juniors. (Foto: IG/losteroscordoba)

Los Teros se consagraron campeones en los penales ante Rampla Juniors. (Foto: IG/losteroscordoba)

La institución destacó que, durante su participación en torneos nacionales e internacionales, las relaciones entre los equipos estuvieron caracterizadas por el respeto, la camaradería y el compañerismo.

En ese sentido, buscaron dejar en claro que los incidentes registrados durante la final no representan los valores que promueven dentro del deporte. “Reiteramos nuestro rechazo a todo hecho de violencia y nos ponemos en contra de ello. Que siempre prevalezcan el buen juego y la camaradería”, concluyeron.

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