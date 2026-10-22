Dejaron solos a sus hijos en la montaña y los rescataron con hipotermia grave

El refugio estaba cerrado por el fin de la temporada

Cuando llegaron al lugar, situado a más de 2.300 metros de altitud, los hermanos descubrieron que el refugio estaba cerrado. El establecimiento había finalizado su temporada de actividad una semana antes, por lo que no pudieron resguardarse de las bajas temperaturas.

El refugio Bonnerhütte fue construido en 1897 por la sección de Bonn del Alpenverein, una asociación alpina. Sin un lugar donde protegerse, los adolescentes quedaron expuestos al frío después de haber superado un desnivel de más de mil metros.

El refugio al que debían llegar estaba cerrado por el fin de la temporada y los rescatistas los trasladaron a un hospital durante la madrugada. (Foto: Euronews)

El rescate llegó durante la madrugada

El aviso de emergencia se recibió alrededor de la 1 de la madrugada. El servicio de rescate de montaña de Val Pusteria acudió al lugar, asistió a los hermanos y los trasladó a un hospital.

De acuerdo con los rescatistas, los adolescentes llevaban equipamiento inadecuado para las condiciones de la excursión y presentaban un cuadro de hipotermia grave. Uno de ellos también llegó a vomitar durante la emergencia.

Los adolescentes recibieron el alta médica

Ambos hermanos ya pudieron abandonar el hospital. Los integrantes del equipo de rescate calificaron lo ocurrido como una "gran imprudencia" y señalaron que este tipo de comportamiento irresponsable es poco frecuente.

El episodio puso de manifiesto los riesgos de realizar recorridos de alta montaña sin verificar previamente las condiciones del refugio de destino y sin contar con el equipamiento adecuado para afrontar una emergencia.