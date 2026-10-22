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Rescate en los Alpes

Dejaron solos a sus hijos en la montaña y los rescataron con hipotermia grave

Los adolescentes alemanes, de 13 y 16 años, quedaron a la intemperie a más de 2.300 metros de altura después de que sus padres los dejaran continuar solos una excursión en Tirol del Sur, Italia. El refugio al que debían llegar estaba cerrado por el fin de la temporada y los rescatistas los trasladaron a un hospital durante la madrugada.

Los adolescentes alemanes

Los adolescentes alemanes, de 13 y 16 años, quedaron a la intemperie a más de 2.300 metros de altura después de que sus padres los dejaran continuar solos una excursión en Tirol del Sur, Italia. (Foto: archivo)
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Quiénes eran el guía de montaña y la turista uruguaya que murieron. (Foto redes).

Los adolescentes habían continuado solos una excursión después de que sus padres regresaran antes de completar el recorrido. Ambos sufrieron hipotermia grave y debieron ser trasladados a un hospital.

Una excursión que terminó en una emergencia

La familia había comenzado la caminata en la localidad de Toblach. Sin embargo, después de varias horas de recorrido, los padres decidieron regresar y permitieron que los dos adolescentes siguieran por su cuenta hasta el refugio Bonnerhütte, donde tenían previsto pasar la noche.

Según la información difundida sobre el caso, los adultos consideraban que sus hijos tenían suficiente experiencia en la montaña para completar el trayecto sin compañía. Sin embargo, no habían comprobado los horarios de apertura del refugio antes de continuar con el plan.

El refugio estaba cerrado por el fin de la temporada

Cuando llegaron al lugar, situado a más de 2.300 metros de altitud, los hermanos descubrieron que el refugio estaba cerrado. El establecimiento había finalizado su temporada de actividad una semana antes, por lo que no pudieron resguardarse de las bajas temperaturas.

El refugio Bonnerhütte fue construido en 1897 por la sección de Bonn del Alpenverein, una asociación alpina. Sin un lugar donde protegerse, los adolescentes quedaron expuestos al frío después de haber superado un desnivel de más de mil metros.

El refugio al que debían llegar estaba cerrado por el fin de la temporada y los rescatistas los trasladaron a un hospital durante la madrugada. (Foto: Euronews)

El refugio al que debían llegar estaba cerrado por el fin de la temporada y los rescatistas los trasladaron a un hospital durante la madrugada. (Foto: Euronews)

El rescate llegó durante la madrugada

El aviso de emergencia se recibió alrededor de la 1 de la madrugada. El servicio de rescate de montaña de Val Pusteria acudió al lugar, asistió a los hermanos y los trasladó a un hospital.

De acuerdo con los rescatistas, los adolescentes llevaban equipamiento inadecuado para las condiciones de la excursión y presentaban un cuadro de hipotermia grave. Uno de ellos también llegó a vomitar durante la emergencia.

Los adolescentes recibieron el alta médica

Ambos hermanos ya pudieron abandonar el hospital. Los integrantes del equipo de rescate calificaron lo ocurrido como una "gran imprudencia" y señalaron que este tipo de comportamiento irresponsable es poco frecuente.

El episodio puso de manifiesto los riesgos de realizar recorridos de alta montaña sin verificar previamente las condiciones del refugio de destino y sin contar con el equipamiento adecuado para afrontar una emergencia.

En pocas palabras

  • Dos hermanos alemanes: Fueron rescatados con hipotermia grave en los Alpes italianos.
  • Padres los dejaron solos: Continuaron una excursión tras ser abandonados por sus padres.
  • Refugio cerrado: El destino al que debían llegar estaba cerrado por fin de temporada.
Resumen generado por Thinkindot AI
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