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Tres perros atacaron a una mujer: le amputaron un brazo y quedó en coma

Una mujer de 58 años permanece en coma inducido después de que los pastores belgas ingresaran a su casa en Máximo Paz, Cañuelas, y la atacaran. La Justicia investiga a los propietarios de los animales.

La mujer fue trasladada por el dueño de los perros al hospital

La mujer fue trasladada por el dueño de los perros al hospital, donde permanece internada. (Foto: Hospital Cuenca Alta)

Una mujer de 58 años permanece internada en estado crítico después de ser atacada por tres perros de raza pastor belga que ingresaron a su vivienda en Máximo Paz, partido bonaerense de Cañuelas. La gravedad de las heridas obligó a los médicos a amputarle el brazo derecho y mantenerla en coma inducido, mientras intentan controlar las infecciones que afectan sus dos piernas.

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El Gobierno calificó los incidentes en la marcha universitaria como un ataque a la democracia. (Foto: archivo)

El ataque ocurrió durante la tarde del viernes 23 de octubre, cuando los animales, que pertenecían a un vecino, habrían saltado el paredón que separaba ambas propiedades y entrado a la casa de la víctima. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Cuenca Alta, donde permanece bajo cuidados médicos intensivos. Aunque este martes se informó una leve mejoría, su estado de salud continúa siendo crítico y con pronóstico reservado.

La Justicia inició una investigación para establecer las responsabilidades de los propietarios de los perros, mientras que la Municipalidad de Cañuelas dio intervención al área de Zoonosis. El violento episodio se produjo en una vivienda de la localidad de Máximo Paz, cuando tres perros de raza pastor belga lograron ingresar a la propiedad de una mujer de 58 años.

De acuerdo con la denuncia presentada por el hermano mayor de la víctima, los animales pertenecían a un vecino lindero y habrían saltado el muro divisorio entre las dos casas. Una vez dentro del domicilio, los perros atacaron a la mujer y le provocaron heridas de extrema gravedad. Según consta en la información policial difundida sobre el caso, el propio dueño de los animales fue quien intervino para asistirla después de la agresión.

Un Pastor belga ingresó a su vivienda en Máximo Paz.

Un Pastor belga ingresó a su vivienda en Máximo Paz.

Ante la gravedad de las lesiones, el hombre la trasladó de urgencia al Hospital Cuenca Alta, donde los profesionales médicos comenzaron a atenderla. El ataque tuvo consecuencias severas, especialmente en las extremidades de la víctima, y obligó a realizar una intervención quirúrgica de urgencia.

La mujer sufrió lesiones de tal magnitud que los médicos debieron amputarle el brazo derecho. Además, presenta importantes cuadros infecciosos en ambas piernas, una complicación que mantiene en riesgo su vida.

Hasta las últimas horas del lunes, la paciente continuaba en coma inducido y su estado era considerado de extrema gravedad. Este martes, desde el centro de salud informaron que había registrado una leve mejoría, aunque aclararon que permanece en estado crítico y con pronóstico reservado.

La evolución de las infecciones y la respuesta a los tratamientos serán determinantes para conocer cómo continúa su recuperación. Por el momento, no se difundieron mayores precisiones sobre las intervenciones médicas realizadas ni sobre los próximos procedimientos previstos.

Investigan a los dueños de los perros que atacaron a la mujer en Máximo Paz

La denuncia formal fue presentada el lunes por el hermano mayor de la víctima, quien relató las circunstancias en las que se habría producido el ataque. Las primeras actuaciones policiales quedaron a cargo del comisario Ángel Castillo, mientras que la investigación judicial fue asignada a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1 de Cañuelas.

La causa fue caratulada inicialmente como “lesiones culposas” y tiene como imputados a los dos propietarios de los animales. Los investigadores deberán determinar en qué condiciones se encontraban los perros, cómo consiguieron atravesar el límite entre ambas propiedades y si existieron incumplimientos en las medidas de seguridad necesarias para evitar el ataque.

En paralelo, se dio intervención a la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Cañuelas. Hasta el momento, no se informó oficialmente qué medidas adoptó ese organismo ni cuál fue el destino de los tres animales involucrados.

Los pastores belgas ingresaran a su casa en Máximo Paz, Cañuelas.

Los pastores belgas ingresaran a su casa en Máximo Paz, Cañuelas.

Qué investiga la Justicia cuando un perro provoca lesiones graves

La intervención judicial para determinar cómo ocurrieron los ataques y si existieron responsabilidades por parte de las personas encargadas de los animales.

En este tipo de investigaciones, las autoridades pueden analizar distintos elementos:

  • Las condiciones de guarda: si los animales se encontraban dentro de un espacio adecuadamente delimitado.
  • Las medidas de seguridad: si existían mecanismos para impedir que escaparan o ingresaran a propiedades vecinas.
  • La responsabilidad de los propietarios: si hubo conductas negligentes que pudieran haber contribuido al ataque.
  • Las circunstancias de la agresión: cómo se produjo el contacto entre los animales y las víctimas.
  • Las consecuencias físicas: la gravedad de las lesiones y los resultados de los estudios médicos.

Mientras la Justicia avanza con las actuaciones, la principal preocupación continúa siendo la salud de la mujer de 58 años, que permanece internada en el Hospital Cuenca Alta después de perder un brazo y sufrir graves lesiones en ambas piernas.

En pocas palabras

  • Mujer en coma: Una mujer de 58 años permanece en coma inducido tras ser atacada por tres perros.
  • Amputación y secuelas: Le amputaron el brazo derecho y tiene graves infecciones en ambas piernas.
  • Investigación judicial: La Justicia investiga a los propietarios de los perros por posibles lesiones culposas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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