El editorial de Viviana Canosa: “Basta de planeros"

"Estamos bloqueados por culpa de ellos. Nos bloquearon la educación, el trabajo, la salud, el laburo. Que la política haga algo. Que esté de parte de los argentinos que quieren sacar esto adelante. Basta de planeros, basta de pobrismo. Necesitamos una Argentina de trabajo".

"Tenemos a Cristina Fernández de Kirchner como la jefa. La líder de la oposición. El plan de Cristina parece ser el de bloquear y terminar de encerrar a Alberto Fernández. Es cierto que el presidente hace todo mal, pero que la vice le juegue tan sucio y sea la jefa de la oposición es too much".

"No se dan cuenta que estamos en el Titanic y los ministros siguen gastando como si nada. Los empleados del Congreso recibirán un bono de 20 mil pesos pero los jubilados un bono de 6 mil. Para mí que quieren que los viejos se mueran para no pagarles más. Así de basura son".

"Tuvimos 10 años de Perón; 10 de Menem; 2 de Isabelita; 2 de Duhalde; 4 de kirchnerismo; 8 de Cristina y 2 de Alberto. Pero todavía hay gente que piensa que estamos así por los 4 años de Macri".

"Salgamos a la calle y enfrentemos el bloqueo. Los piqueteros no creen los dueños de la calle y no se lo vamos a permitir, nosotros tenemos que ir al trabajo para poder alimentarlos a ellos".

Mirá el editorial de Viviana Canosa: