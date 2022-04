Viviana Canosa: "Son los gerentes del pobrismo"

"Argentina todavía no explota porque la mitad de los argentinos sigue teniendo plata en el bolsillo sin trabajar y la otra mitad no sabe tirar piedras. Los argentinos de bien estamos exiliados dentro de nuestra propia Argentina". "Argentina todavía no explota porque la mitad de los argentinos sigue teniendo plata en el bolsillo sin trabajar y la otra mitad no sabe tirar piedras. Los argentinos de bien estamos exiliados dentro de nuestra propia Argentina".

"El presidente confirma que no se habla con la vice y que la unidad del Frente de Todos corre peligro. También demuestra que el poder lo tiene ella y si no se sientan a hablar es porque ella no quiere".

"Biden está más solo que Alberto Fernández. Trata de conseguir la atención de Obama como Alberto la de Cristina. Pero ni Obama ni Cristina les dan pelota, pobres, igual está bastante mejor que Alberto".

"Pensar que Alberto Fernández le ganó a Macri prometiendo que con él volvían los asados y ahora los asados no los ves ni en foto".

El editorial completo de Viviana Canosa