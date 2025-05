El "caballo prófugo": en medio de una persecución al galope, chocó y casi provoca una tragedia

La víctima, Verónica Cappai, sufrió lesiones en sus piernas, en un brazo y en la columna vertebral, y debió ser trasladada a una clínica privada donde aún permanece internada. Según relató desde su cama hospitalaria, no logró frenar ni esquivar al animal: “Vi algo negro que se venía encima, frené, pero no atiné a nada. Me pegó con todo y caí, no entendía nada”, contó en medios locales.