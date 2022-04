El editorial de Baby Etchecopar: "Mala, mala, mala eres"

"No se puede bancar que sea tan cruel. Esa mujer odia al mundo, tendrá sus razones, pero decir que Dios se encargó de Bonadio. Silbaron a un muerto y después aplaudieron. Dijo algo así como que Dios había hecho Justicia con Bonadio". "No se puede bancar que sea tan cruel. Esa mujer odia al mundo, tendrá sus razones, pero decir que Dios se encargó de Bonadio. Silbaron a un muerto y después aplaudieron. Dijo algo así como que Dios había hecho Justicia con Bonadio".

"Un stand up antigüo, descascarado, antigüo. Una Cristina colagenada que ya no engaña a nadie"

"La inflación es vergonzante para el mundo. Es una triste realidad. En su momento de esplendor nos hacía el mismo show"

"Apoyo a Alberto Fernández este año y medio que me queda para poder votar después a otro presidente. Cualquiera que venga a emprolijar esta situación está bien"

El editorial completo de Baby Etchecopar