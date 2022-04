El editorial de Baby Etchecopar: Luz, cámara, acción

"Vamos a hablar del INCAA, el INCAA es una maquina de coimear. Como Canal 7, es una máquina usada por el gobierno de turno pero con cabezas que están siempre". "Vamos a hablar del INCAA, el INCAA es una maquina de coimear. Como Canal 7, es una máquina usada por el gobierno de turno pero con cabezas que están siempre".

"Ahora se dieron cuenta que le INCAA es una cueva de sinvergüenzas y actores chupaculos de los gobiernos de turno". "Ahora se dieron cuenta que le INCAA es una cueva de sinvergüenzas y actores chupaculos de los gobiernos de turno".

"El actor es un tipo que se caga de hambre, que lucha por su laburo, yo hablo de los genuflexos, de los que un día banca a Cristina y el otro día putean porque no le dieron el crédito. Todas estas lacras que bancamos con nuestros impuestos para que jueguen a ser actores". "El actor es un tipo que se caga de hambre, que lucha por su laburo, yo hablo de los genuflexos, de los que un día banca a Cristina y el otro día putean porque no le dieron el crédito. Todas estas lacras que bancamos con nuestros impuestos para que jueguen a ser actores".

"'Dady' Brieva estará equivocado o no con lo que diga pero la guita se la ganó llenado teatros, llenando teatos por todo el país. No estaban esperando que le tiraran un crédito del INCAA o que 'La Jefa' le diera un lugar en Canal 7". "'Dady' Brieva estará equivocado o no con lo que diga pero la guita se la ganó llenado teatros, llenando teatos por todo el país. No estaban esperando que le tiraran un crédito del INCAA o que 'La Jefa' le diera un lugar en Canal 7".

"El INCAA es una cueva de chorros, igual que SADAIC (Sadaic Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música) y CAPIF (Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas)". "El INCAA es una cueva de chorros, igual que SADAIC (Sadaic Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música) y CAPIF (Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas)".

El editorial completo de Baby Etchecopar: