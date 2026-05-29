Detuvieron a un exfuncionario de ARSAT y del ORSNA con USD 2,3 millones, drogas sintéticas y cocaína

Quién es Leal

Leal se desempeñó como presidente de ARSAT entre 2022 y junio de 2025, bajo las administraciones de Alberto Fernández y Javier Milei. Posteriormente fue designado al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), cargo que ocupó hasta enero de este año. Al momento de su detención continuaba figurando como empleado de planta permanente de la empresa estatal de telecomunicaciones.

La causa no había comenzado con él como principal objetivo. De hecho, la investigación se originó a partir de una denuncia por el robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT durante los primeros meses de la actual gestión nacional.

La investigación y los allanamientos

El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Lino Mirabelli, con intervención del fiscal Fernando Domínguez. A medida que avanzaron las medidas de prueba y el análisis de material secuestrado, los investigadores detectaron posibles irregularidades vinculadas a contrataciones dentro de la empresa estatal.

Esos indicios motivaron una ampliación de la pesquisa y derivaron en una serie de entre 12 y 15 allanamientos simultáneos realizados esta semana en distintos puntos del país. Uno de los domicilios alcanzados por la medida fue el de Leal.

El operativo en el domicilio de Palermo

Durante el operativo, además del dinero en efectivo, fueron secuestrados casi 300 gramos de ketamina y cristal MDMA, más de 70 pastillas de MDMA, cocaína y diversos elementos asociados al consumo y fraccionamiento de estupefacientes.

Además de los US$650.000 en efectivo había alrededor de 2.000.000 de pesos argentinos, y dinero también en pesos uruguayos, mexicanos, colombianos, reales, euros y hasta chelines tanzanos. El origen y la finalidad de esos fondos forman parte de una línea de investigación que continúa en desarrollo.

Los investigadores también incautaron teléfonos celulares, computadoras, un iPad, dispositivos de almacenamiento, un reloj inteligente y documentación considerada relevante para el expediente. Entre los objetos secuestrados figuraban además una balanza, bolsas tipo ziploc, cucharas utilizadas para el consumo de sustancias y un vapeador con aceite de cannabis.

La detención

Leal quedó detenido y fue indagado en el marco de la causa. Su situación judicial se analiza mientras avanzan los peritajes sobre los dispositivos electrónicos y la documentación secuestrada.

El exfuncionario acumuló casi dos décadas de trayectoria dentro de la administración pública y en los últimos años había ganado influencia en el área de Transporte. Según trascendió sería uno de los principales articuladores políticos dentro del entorno del exsecretario Luis Pierrini.

Ambos dejaron sus cargos en enero de este año. Su salida estuvo rodeada de controversias luego de que trascendiera que habían utilizado una aeronave vinculada al empresario Pablo Toviggino para realizar un viaje a Barcelona.

Tras la renuncia de Leal, el Gobierno designó al frente del ORSNA a Noelia Ruiz.