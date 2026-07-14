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Buscan a una mujer que escapó del hospital con su beba de siete meses tras detectarle cocaína en sangre

La menor había quedado internada para recibir atención médica y activar los protocolos de protección, pero ambas desaparecieron antes de finalizar la asistencia.

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Personal de la Comisaría de la Mujer de Itaembé Miní desplegó un operativo para localizar a la mamá de la niña. (Foto: redes)

Personal de la Comisaría de la Mujer de Itaembé Miní desplegó un operativo para localizar a la mamá de la niña. (Foto: redes)

La Justicia de Misiones busca a una mujer que abandonó sin autorización el Hospital Pediátrico de Posadas junto a su beba de siete meses, luego de que estudios médicos detectaran cocaína en el organismo de la niña. La menor había quedado internada para recibir atención médica y activar los protocolos de protección, pero ambas desaparecieron antes de finalizar la asistencia.

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La investigación intenta determinar cómo la sustancia llegó al cuerpo de la bebé y cuál fue la responsabilidad de los adultos a su cargo. El caso comenzó el lunes por la noche, cuando la niña fue llevada al Hospital Pediátrico de Posadas por un cuadro de vómitos persistentes.

Durante la atención médica, los profesionales realizaron distintos estudios y uno de los análisis confirmó la presencia de cocaína en la sangre de la beba. Ante ese resultado, intervino el área de Trabajo Social del hospital, que dispuso que tanto la menor como su madre permanecieran internadas mientras se daba aviso a la Justicia y a los organismos de protección de la infancia.

Sin embargo, alrededor de las 17.30, la mujer abandonó el hospital junto a la niña sin contar con autorización médica. Desde ese momento se desconoce el paradero de ambas.

Por orden judicial, efectivos de la Comisaría de la Mujer de Itaembé Miní iniciaron un operativo para localizar a la madre y garantizar la protección de la bebé. Mientras tanto, la investigación continúa para establecer cómo la menor fue expuesta a la droga y si existió algún delito.

La menor estaba internada en el Hospital Pediátrico de Posadas. (Foto: Google)

La menor estaba internada en el Hospital Pediátrico de Posadas. (Foto: Google)

La investigación judicial

La Justicia busca determinar las circunstancias en las que la cocaína llegó al organismo de la niña y si hubo consumo directo, exposición accidental u otra forma de intoxicación.

Además, una vez que la madre y la bebé sean encontradas, se evaluará el estado de salud de la menor y las medidas de protección que correspondan.

El antecedente de un bebé intoxicado en Bahía Blanca

El caso recuerda a otro episodio ocurrido en junio de este año en Bahía Blanca, donde un bebé de apenas tres meses fue internado tras presentar fiebre y dificultades respiratorias.

Los estudios médicos también detectaron cocaína en su organismo, lo que motivó la intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N.º 1, que abrió una causa para determinar cómo el niño había sido expuesto a la sustancia.

Con el avance de la investigación se supo que el bebé ya había sido hospitalizado anteriormente por síntomas similares. Entre las hipótesis analizadas por los investigadores figuró una posible intoxicación a través de la lactancia materna, aunque la madre negó haber consumido drogas.

En ese caso, el niño evolucionó favorablemente desde el punto de vista médico, pero su alta quedó supeditada a una resolución judicial para garantizar su protección.

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