Buscan a una mujer que escapó del hospital con su beba de siete meses tras detectarle cocaína en sangre

Por orden judicial, efectivos de la Comisaría de la Mujer de Itaembé Miní iniciaron un operativo para localizar a la madre y garantizar la protección de la bebé. Mientras tanto, la investigación continúa para establecer cómo la menor fue expuesta a la droga y si existió algún delito.

La menor estaba internada en el Hospital Pediátrico de Posadas. (Foto: Google)

La investigación judicial

La Justicia busca determinar las circunstancias en las que la cocaína llegó al organismo de la niña y si hubo consumo directo, exposición accidental u otra forma de intoxicación.

Además, una vez que la madre y la bebé sean encontradas, se evaluará el estado de salud de la menor y las medidas de protección que correspondan.

El antecedente de un bebé intoxicado en Bahía Blanca

El caso recuerda a otro episodio ocurrido en junio de este año en Bahía Blanca, donde un bebé de apenas tres meses fue internado tras presentar fiebre y dificultades respiratorias.

Los estudios médicos también detectaron cocaína en su organismo, lo que motivó la intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N.º 1, que abrió una causa para determinar cómo el niño había sido expuesto a la sustancia.

Con el avance de la investigación se supo que el bebé ya había sido hospitalizado anteriormente por síntomas similares. Entre las hipótesis analizadas por los investigadores figuró una posible intoxicación a través de la lactancia materna, aunque la madre negó haber consumido drogas.

En ese caso, el niño evolucionó favorablemente desde el punto de vista médico, pero su alta quedó supeditada a una resolución judicial para garantizar su protección.