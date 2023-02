El Indio Solari anunció su retiro de los escenarios por el avance del Parkinson: "No me permite estar en mi mejor versión". 

"En este momento está entreabierta la puerta, porque mi enfermedad no me está permitiendo estar en mi mejor versión. Y yo me parece que ya no tengo ganas de asomar por este mal, no quiero ser un artista que está peleando en el escenario. El Indio ya cumplió su tiempo, y el Mister no tiene vocación de directo; el Mister tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera", afirmó el ícono del rock nacional.

El músico detalló que es una decisión que tiene tomada "desde hace mucho tiempo", y agregó: "Les regalo la banda y la marca a Los Fundamentalistas porque se comportaron conmigo con mucho entusiasmo y emoción durante los 15 años que estuvimos juntos. Hacía rato que ya sabía que cuando me llegara el asunto de viejo, de artista jovato, no quería que estuviera ahí arriba el Indio. Ya lo tengo preparado, no estoy sufriendo ni penando, no extraño mucho el escenario".

"Me parece que es hora de recular un poquito y dedicarse a ser un consigliere, y dejar de molestar a los jóvenes porque uno termina siendo un tapón. Necesitan crecer y el tapón este no da más", expresó.

Mientras tanto, El Indio seguirá componiendo música en estudio. "De vez en cuando, cuando los veo a los chicos tocar, me agarra una cosita, pero no es un drama. Estoy tranquilo y haciendo lo que más me gusta. No me gustaría que en algún momento me impidiera hacer canciones. A mí lo que más me gusta, es hacer 10 canciones nuevas para que las cante la gente. Y eso sí que no me gustaría tener que dejarlo", concluyó.