Indio Solari: las 30 mejores frases de su carrera

"Vivir solo cuesta vida" (Ropa sucia).

“Las despedidas son de esos dolores dulces” (Gualicho).

“¿Puede alguien decirme? Me voy a comer tu dolor y repetirme: te voy a salvar esta noche” (El infierno está encantador esta noche).

“Tu temor que es tan puro y tan elegante sentado en tu dedo muy almibarado” (Es hora de levantarse, querido. ¿Dormiste bien?)

“Cuando la noche es más oscura se viene el día en tu corazón” (Juguetes perdidos).

“¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena?” (Vamos las bandas).

“Me iré al lugar que me aburra más para limpiarme sin sanar” (Cada pequeña muerte).

"Siempre fui menos que mi reputación" (La hija del fletero).

"Yo ya no puedo cumplir, hazañas que prometí, solo seguir cantando…" (Encuentro con un ángel amateur).

Indio Solari El Indio Solari en el último show que dio, en Olavarría.

Frases del Indio Solari en recitales

“Escuchenmé carajo! Han pasado cosas muy serias acá esta noche. Han entrado un par de hijos de puta, han lastimado gente. No sabemos si enviados por alguien. No sabemos por qué motivo. Se han cagado en el esfuerzo que ha hecho la banda. Toda esta presión que ha hecho durante días la prensa para meternos en este ghetto, haciéndonos creer que somos animales. Han logrado probablemente que esta sea la última noche que toquemos”. (Durante uno de los recitales en River. NO fue la última noche, pero no hubo mucho más. Un par de recitales en Montevideo y el último en Chateau Carreras, de Córdoba, en 2001).

“Anda circulando en internet una versión de que estoy enfermo... y es verdad... Mister Parkinson me anda pisando los talones” (Cuando hizo pública su enfermedad, en el recital de Tandil, en 2016).

“Tratemos de no hacer cagadas. Es medio peligroso, se prende fuego. Tenemos que interrumpir la canción. No jodan acá”. (Durante un recital en Racing, luego de que arrojaran una bengala al escenario).

“Está por salir uno de estos libritos que escriben un par de perejiles sobre la historia de Los Redondos. No compren más, no gasten más guita, que la guita cuesta mucho. Hay un par de perejiles que quieren ganar guita a costa nuestra. ¡No les compren el libro!”.

“Carlitos, no jodas más. Ya tenés un lugar en el cielo de los nabos”. (Al periodista Carlos Polimeni, que afirmó que Solari había sido profesor de Educación Física en el Colegio Militar).

“Hay un periodista, un aprendiz de yuppie, un arribista, un trepador y un genuflexo. Carlitos del Sur. Tengo un mensaje para vos. Me cago en tu puta boca”. (Más pirotecnia verbal contra Carlos Polimeni)

“Quizás sea apresurado, pero ya no me quedas más ganas de esto. No se puede, no se puede”. (Ante los incidentes en el recital en Olavarría).

“¿No se dan cuenta que interrumpen el ritmo acá y siguen tirando boludeces? No es por respeto al Indio, es por respeto a ustedes”.

“No le den mierda a la mierda, que terminamos todos enmierdados. No alimentemos a la mierda que se nos viene encima.

“¿Por qué no venís después al camerino, boludo, a tirarme cosas”.

Indio Solari

Frases del Indio Solari en entrevistas

"Yo tomé champagne toda mi vida, porque para mí es mucho más importante que tener un Peugeot. Me gustan más esos vicios que ir sacando el brazo por la ventanilla del mejor auto".

"Lo que me arruinaría sería tener que ser un miserable para poder disfrutar del confort".

“En general, mis letras no son muy felices".

“Esto que tengo yo es muy molesto, muy doloroso. El otro día pensaba lo que debe ser para el tipo que tiene lo mismo que yo, que no tiene guita para comprar los medicamentos. Que no tiene kinesiología. Debe ser (querer) tirarte a las vías del tren. Es insoportable. Te aparta de la vida".

"El mundo todo se está yendo al carajo y no era tan difícil de predecir".

"Menos mal que Argentina tiene al peronismo en el medio del sándwich entre el comunismo o la izquierda y los poderosos”.

"Durante toda la primera etapa de Los Redondos nos iba a ver gente aposentada, jóvenes que disponían de dinero. Nos trataban bien porque les gustaba ser parte de una elite, una especie de vanguardia".

"Tendría que tener mucho cuidado con lo que digo. La mía es una sinceridad que juega en la frontera".

"Soy bostero".

"Tengo un montón de cosas en contra de la televisión, que van desde las ondas alfa, a los mecanismos en donde el mensaje se transforma en esa misma cosa. Pero no soy tan imbécil como para pretender apagar la televisión".