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El Museo Larreta celebra el centenario de la novela Zogoibi con una nueva exposición

Hasta el 12 de octubre, y con curaduría de Patricia Nobilia y Ricardo Valerga, se podrá disfrutar de un recorrido por las representaciones visuales y literarias que giraron en torno a la obra literaria.

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El museo presenta “En la pampa. Enrique Larreta y el campo argentino”

El museo presenta “En la pampa. Enrique Larreta y el campo argentino”, con motivo del centenario de la novela (Foto: Linda Buenos Aires).

El Museo de Arte Español Enrique Larreta presenta “En la pampa. Enrique Larreta y el campo argentino”, con motivo del centenario de la novela Zogoibi (1926) del célebre escritor argentino Enrique Larreta.

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La obra se presentará del 21 de agosto al 9 de septiembre en Corrientes 1659 (Foto: Linda Buenos Aires).

Hasta el 12 de octubre, y con curaduría de Patricia Nobilia y Ricardo Valerga, el Museo de Arte Español Enrique Larreta nos invita a disfrutar de un recorrido por las representaciones visuales y literarias que giraron en torno a la novela Zogoibi.

La muestra reunirá manuscritos, documentos, pinturas e ilustraciones de Carlos Sáenz de Tejada realizadas para la edición ilustrada de 1944, muchas de ellas inéditas, junto con imágenes de Alfredo Guido para la primera edición y de Pedro Figari para la traducción francesa.

Para más información sobre el Museo Larreta (expo novela Zogoibi)

  • Hasta el 12 de octubre.
  • Museo de Arte Español Enrique Larreta - Av. Juramento 2291.
  • Lunes, miércoles, jueves y viernes, de 11 a 19.
  • Sábados, domingos y feriados, de 11 a 20. Martes, cerrado.
  • Más información en: linda.gob.ar
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