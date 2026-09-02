El Museo Larreta celebra el centenario de la novela Zogoibi con una nueva exposición

El Museo de Arte Español Enrique Larreta presenta “En la pampa. Enrique Larreta y el campo argentino”, con motivo del centenario de la novela Zogoibi (1926) del célebre escritor argentino Enrique Larreta.
Hasta el 12 de octubre, y con curaduría de Patricia Nobilia y Ricardo Valerga, se podrá disfrutar de un recorrido por las representaciones visuales y literarias que giraron en torno a la obra literaria.
El museo presenta “En la pampa. Enrique Larreta y el campo argentino”, con motivo del centenario de la novela (Foto: Linda Buenos Aires).
El Museo de Arte Español Enrique Larreta presenta “En la pampa. Enrique Larreta y el campo argentino”, con motivo del centenario de la novela Zogoibi (1926) del célebre escritor argentino Enrique Larreta.
Hasta el 12 de octubre, y con curaduría de Patricia Nobilia y Ricardo Valerga, el Museo de Arte Español Enrique Larreta nos invita a disfrutar de un recorrido por las representaciones visuales y literarias que giraron en torno a la novela Zogoibi.
La muestra reunirá manuscritos, documentos, pinturas e ilustraciones de Carlos Sáenz de Tejada realizadas para la edición ilustrada de 1944, muchas de ellas inéditas, junto con imágenes de Alfredo Guido para la primera edición y de Pedro Figari para la traducción francesa.