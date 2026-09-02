Vuelven las tormentas al AMBA: a qué hora llegan y cómo seguirá el tiempo el finde

La temperatura rondará los 18 grados, mientras que el viento soplará del noroeste a velocidades de entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h.

La inestabilidad no terminará completamente durante la noche: también se esperan tormentas durante la madrugada del jueves.

Cómo sigue el tiempo después de las tormentas

El jueves comenzará todavía bajo condiciones inestables. Durante la madrugada, la probabilidad de tormentas se ubicará entre 40% y 70%, mientras que durante la mañana descenderá al rango de 10% a 40%.

A partir de la tarde, en cambio, no se esperan precipitaciones. La temperatura estará entre 14 y 19 grados. El cambio más marcado llegará después, con un descenso progresivo de las temperaturas.

Viernes: se presentará sin lluvias, con cielo algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado durante la tarde y la noche.

La temperatura mínima será de 10 grados, mientras que la máxima alcanzará los 17 grados.

Sábado: el descenso térmico continuará durante el sábado. Se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 14.

El cielo estará algo nublado por la mañana y parcialmente nublado durante la tarde y la noche, sin lluvias previstas.

Domingo: será la jornada más fría del período. La temperatura mínima podría bajar hasta los 5 grados y la máxima apenas llegará a 13 grados. El cielo permanecerá mayormente nublado y la probabilidad de precipitaciones será baja, de entre 0% y 10% durante la tarde y la noche.

Así, el cambio de tiempo dejará una secuencia marcada en el AMBA: tormentas entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, seguidas por varios días de descenso térmico y temperaturas más propias del invierno.