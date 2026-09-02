Vuelven las tormentas al AMBA: a qué hora llegan y cómo seguirá el tiempo el finde

El tiempo volverá a cambiar este miércoles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Después de una jornada templada y con cielo mayormente nublado, la inestabilidad aumentará durante la noche y podrían registrarse tormentas aisladas.
El miércoles comenzó con temperaturas agradables, pero el pronóstico anticipa un cambio en las condiciones durante la jornada. Además, se espera viento fuerte y un marcado descenso térmico para los próximos días.
Vuelven las tormentas al AMBA: a qué hora llegan y cómo seguirá el tiempo
El tiempo volverá a cambiar este miércoles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Después de una jornada templada y con cielo mayormente nublado, la inestabilidad aumentará durante la noche y podrían registrarse tormentas aisladas.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la probabilidad de precipitaciones trepará al 40% y 70% durante las últimas horas del día. Al mismo tiempo, se espera un incremento del viento, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
La temperatura máxima llegará a 23 grados, por lo que el cambio de condiciones se producirá después de una jornada relativamente agradable.
El momento de mayor inestabilidad está previsto para la noche del miércoles. Para ese período, el SMN pronostica entre 40% y 70% de probabilidad de precipitaciones, con posibilidad de tormentas.
La temperatura rondará los 18 grados, mientras que el viento soplará del noroeste a velocidades de entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h.
La inestabilidad no terminará completamente durante la noche: también se esperan tormentas durante la madrugada del jueves.
El jueves comenzará todavía bajo condiciones inestables. Durante la madrugada, la probabilidad de tormentas se ubicará entre 40% y 70%, mientras que durante la mañana descenderá al rango de 10% a 40%.
A partir de la tarde, en cambio, no se esperan precipitaciones. La temperatura estará entre 14 y 19 grados. El cambio más marcado llegará después, con un descenso progresivo de las temperaturas.
La temperatura mínima será de 10 grados, mientras que la máxima alcanzará los 17 grados.
El cielo estará algo nublado por la mañana y parcialmente nublado durante la tarde y la noche, sin lluvias previstas.
Así, el cambio de tiempo dejará una secuencia marcada en el AMBA: tormentas entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, seguidas por varios días de descenso térmico y temperaturas más propias del invierno.