El dolor de Cande Tinelli: compartió un desgarrador video y anunció “Nos estamos despidiendo”

Cande Tinelli se mostró sensible desde las redes sociales al compartir un momento con su perrita Linda, quien no está pasando por el mejor momento de salud.
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Cande Tinelli mostró en las redes el difícil momento que está atravesando y abrió sus sentimientos en un mensaje a corazón abierto.
Cande Tinelli se mostró sensible desde las redes sociales al compartir un momento con su perrita Linda, quien no está pasando por el mejor momento de salud.
Su mascota tiene 14 años y hace unos meses fue operada con éxito en julio de un duro diagnóstico. Debido a la avanzada edad de su mascota y la complicación en su salud, Cande decidió compartir un movilizante mensaje.
La hija de Marcelo Tinelli se mostró junto a su gran compañera de vida acariciándola y reflexionó acerca de los últimos momentos que siente estar compartiendo juntas.
"Hoy es un día de esos de los de mier... donde siento que con mi Linda nos estamos despidiendo en este plano", comenzó la influencer su doloroso mensaje.
Y reconoció sobre este proceso que atraviesan: "Ambas lo sabemos lo que pasa y nos duele. No nos queremos soltar".
"Sólo pido encontrarme con ella de nuevo en todas mis siguientes vidas o donde sea", cerró Cande Tinelli muy angustiada.
Su perrita de toda la vida lucha desde hace tiempo contra un tumor maligno en la vejiga por lo que ella decidió operarla, resultando exitosa la intervención.
En el último tiempo, Cande fue compartiendo con sus seguidores las novedades sobre su amada mascota y ahora decidió compartir su total preocupación junto a un emotivo video.
Cande Tinelli aclaró los tantos con Tini Stoessel y también se refirió, al igual que su hermana Mica, a las repercusiones tras la polémica canción que la cantante le dedicó a Marcelo Tinelli, en la que lo tildó de "Judas".
"Yo soy la hija de una persona que tuvo una canción y fue cantada por mucha gente y me salió el instinto de hija. No tengo nada malo, solo un alivio de que las cosas se aclaren. Fue un momento re feo pero ya lo superamos y está todo bien", expresó en una nota con Puro Show (El Trece).
Y sobre la interna familiar en la familia de la cantante comentó: "Sobre el tema no quiero opinar nada, sólo aclaré que a mí ella me cae súper bien. La adoro, no tengo nada contra ella".
"Sólo tocó en su momento algo con mi familia que fue doloroso para nosotras y salí a defender eso. Pero yo contra ella no tengo nada, le deseo lo mejor y ojalá que se solucione este problema", añadió firme.
Y cerró sobre el conflicto de Tini con su papá, Alejandro Stoessel: "Me parece una lástima la verdad pero no sé si me sorprende. Me da lástima por ella que es una mina laburadora que se merece todo lo mejor y ojalá se solucione".