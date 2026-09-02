El dolor de Cande Tinelli: compartió un desgarrador video y anunció “Nos estamos despidiendo”

Y reconoció sobre este proceso que atraviesan: "Ambas lo sabemos lo que pasa y nos duele. No nos queremos soltar".

"Sólo pido encontrarme con ella de nuevo en todas mis siguientes vidas o donde sea", cerró Cande Tinelli muy angustiada.

Su perrita de toda la vida lucha desde hace tiempo contra un tumor maligno en la vejiga por lo que ella decidió operarla, resultando exitosa la intervención.

En el último tiempo, Cande fue compartiendo con sus seguidores las novedades sobre su amada mascota y ahora decidió compartir su total preocupación junto a un emotivo video.

Cande Tinelli se metió en el escándalo de la familia de Tini Stoessel

Cande Tinelli aclaró los tantos con Tini Stoessel y también se refirió, al igual que su hermana Mica, a las repercusiones tras la polémica canción que la cantante le dedicó a Marcelo Tinelli, en la que lo tildó de "Judas".

"Yo soy la hija de una persona que tuvo una canción y fue cantada por mucha gente y me salió el instinto de hija. No tengo nada malo, solo un alivio de que las cosas se aclaren. Fue un momento re feo pero ya lo superamos y está todo bien", expresó en una nota con Puro Show (El Trece).

Y sobre la interna familiar en la familia de la cantante comentó: "Sobre el tema no quiero opinar nada, sólo aclaré que a mí ella me cae súper bien. La adoro, no tengo nada contra ella".

"Sólo tocó en su momento algo con mi familia que fue doloroso para nosotras y salí a defender eso. Pero yo contra ella no tengo nada, le deseo lo mejor y ojalá que se solucione este problema", añadió firme.

Y cerró sobre el conflicto de Tini con su papá, Alejandro Stoessel: "Me parece una lástima la verdad pero no sé si me sorprende. Me da lástima por ella que es una mina laburadora que se merece todo lo mejor y ojalá se solucione".