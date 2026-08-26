La ópera de tres centavos llega al teatro Alvear

Su enorme influencia radica en que logró desafiar con éxito las rígidas convenciones de la ópera tradicional, fusionando el drama con una crítica mordaz a la hipocresía de la sociedad burguesa de su tiempo. Por otra parte, la brillante partitura de Weill, influenciada por el jazz, el cabaret y las marchas urbanas, rompió barreras y creó canciones inmortales como Mack the Knife.