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La ópera de tres centavos llega al teatro Alvear

Es la creación más provocadora del teatro musical del siglo XX y la primera coproducción entre el Teatro Colón y el Complejo Teatral de Buenos Aires.

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La obra se presentará del 21 de agosto al 9 de septiembre en Corrientes 1659 (Foto: Linda Buenos Aires).

La obra se presentará del 21 de agosto al 9 de septiembre en Corrientes 1659 (Foto: Linda Buenos Aires).

Hasta el 9 de septiembre se presenta en el Teatro presidente Alvear La ópera de tres centavos, de Bertolt Brecht, con música de Kurt Weill y la dirección general de Gabriel Calderón.

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La ópera de tres centavos (1928) es la creación más provocadora del teatro musical del siglo XX y la primera coproducción entre el Teatro Colón y el Complejo Teatral de Buenos Aires, un verdadero hito para la cultura de nuestro país y de la ciudad más linda del mundo en particular.

Su enorme influencia radica en que logró desafiar con éxito las rígidas convenciones de la ópera tradicional, fusionando el drama con una crítica mordaz a la hipocresía de la sociedad burguesa de su tiempo. Por otra parte, la brillante partitura de Weill, influenciada por el jazz, el cabaret y las marchas urbanas, rompió barreras y creó canciones inmortales como Mack the Knife.

Para más información sobre La ópera de tres centavos

  • Del 21 de agosto al 9 de septiembre.
  • Teatro presidente Alvear - Av. Corrientes 1659.
  • Más información en: linda.gob.ar
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