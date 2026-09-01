Brutal choque frontal entre una camioneta municipal y un camión en la ruta: una mujer murió

Por causas que todavía son materia de investigación, ambos vehículos impactaron de frente en el kilómetro 378 de la Ruta Nacional 12. La Justicia busca determinar cómo se produjo el siniestro y si las condiciones meteorológicas tuvieron incidencia en el hecho.

Ambos vehículos impactaron de frente en el kilómetro 378 de la Ruta Nacional 12. (Foto: Análisis Digital)

El jefe departamental de Policía de Nogoyá, Cristian Koch, confirmó que la víctima fatal viajaba en el utilitario municipal.

El funcionario también indicó que la conductora del vehículo sufrió lesiones y debió ser trasladada para recibir atención médica. Además, precisó que un fiscal intervino en el lugar para coordinar las actuaciones judiciales y que, por el momento, no se dispuso la realización de una autopsia.

El operativo en la Ruta 12

Luego del choque, personal policial, equipos de emergencia y Bomberos Voluntarios de Hernández trabajaron en la asistencia de los heridos y en el retiro de los vehículos involucrados.

Como consecuencia del operativo, la Ruta 12 permaneció parcialmente interrumpida durante varias horas. Los desvíos fueron realizados por los accesos a Aranguren y Hernández mientras continuaban las tareas de los rescatistas.

Las autoridades pidieron circular con extrema precaución debido a la persistencia de bancos de niebla en distintos sectores de la ruta durante las primeras horas de la mañana.