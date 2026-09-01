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Brutal choque frontal entre una camioneta municipal y un camión en la ruta: una mujer murió

La víctima tenía 66 años y viajaba en un vehículo del Municipio de Nogoyá que trasladaba pacientes a Paraná para realizarse controles médicos. Otras tres personas resultaron gravemente heridas y permanecen internadas.

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La víctima tenía 66 años y viajaba en un vehículo del Municipio de Nogoyá que trasladaba pacientes a Paraná para realizarse controles médicos. (Foto: Desde Entre Ríos)

La víctima tenía 66 años y viajaba en un vehículo del Municipio de Nogoyá que trasladaba pacientes a Paraná para realizarse controles médicos. (Foto: Desde Entre Ríos)

Una mujer de 66 años murió este martes por la mañana y otras tres personas sufrieron heridas de gravedad tras un choque frontal entre una camioneta municipal y un camión sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de Aranguren, en el departamento Nogoyá. El accidente ocurrió cerca de las 6, en medio de una intensa niebla que reducía significativamente la visibilidad en la zona.

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La víctima fue identificada como Nilda Teresa Muñoz, quien viajaba como pasajera en una Renault Kangoo perteneciente al área de Desarrollo Social del Municipio de Nogoyá. El vehículo se dirigía hacia Paraná con cuatro ocupantes que tenían turnos médicos programados.

Las otras tres personas que viajaban en el utilitario, entre ellas la conductora, resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud de la región para recibir atención médica. Según informaron las autoridades, fueron derivadas al hospital de General Ramírez y al Hospital San Martín de Paraná.

Las autoridades informaron que los heridos fueron derivados al hospital de General Ramírez y al Hospital San Martín de Paraná. (Foto: Gobierno Entre Ríos)

Las autoridades informaron que los heridos fueron derivados al hospital de General Ramírez y al Hospital San Martín de Paraná. (Foto: Gobierno Entre Ríos)

Cómo fue el accidente

El otro vehículo involucrado fue un camión Iveco Daily blanco que había partido desde San Jerónimo, Santa Fe, y circulaba con destino a Gualeguaychú cuando se produjo la colisión.

Por causas que todavía son materia de investigación, ambos vehículos impactaron de frente en el kilómetro 378 de la Ruta Nacional 12. La Justicia busca determinar cómo se produjo el siniestro y si las condiciones meteorológicas tuvieron incidencia en el hecho.

Ambos vehículos impactaron de frente en el kilómetro 378 de la Ruta Nacional 12. (Foto: Análisis Digital)

Ambos vehículos impactaron de frente en el kilómetro 378 de la Ruta Nacional 12. (Foto: Análisis Digital)

El jefe departamental de Policía de Nogoyá, Cristian Koch, confirmó que la víctima fatal viajaba en el utilitario municipal.

El funcionario también indicó que la conductora del vehículo sufrió lesiones y debió ser trasladada para recibir atención médica. Además, precisó que un fiscal intervino en el lugar para coordinar las actuaciones judiciales y que, por el momento, no se dispuso la realización de una autopsia.

El operativo en la Ruta 12

Luego del choque, personal policial, equipos de emergencia y Bomberos Voluntarios de Hernández trabajaron en la asistencia de los heridos y en el retiro de los vehículos involucrados.

Como consecuencia del operativo, la Ruta 12 permaneció parcialmente interrumpida durante varias horas. Los desvíos fueron realizados por los accesos a Aranguren y Hernández mientras continuaban las tareas de los rescatistas.

Las autoridades pidieron circular con extrema precaución debido a la persistencia de bancos de niebla en distintos sectores de la ruta durante las primeras horas de la mañana.

En pocas palabras

  • Trágico choque frontal: Una mujer de 66 años murió en un siniestro vial en la Ruta Nacional 12.
  • Heridos: Otras tres personas resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a centros de salud.
  • Causas: Se investigan las causas del impacto entre una camioneta municipal y un camión, en medio de intensa niebla.
Resumen generado por Thinkindot AI
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