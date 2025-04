El pedido de perdón "en nombre de la Iglesia" del Papa Francisco a una víctima de abuso en el colegio Cardenal Newman

Embed

"Yo le digo 'No Francisco, lo mío pasó hace mucho tiempo, ya está' y él me insiste", rememoró el hombre y comentó que la comunicación se produjo al mes y medio del momento en que había decidido hacer público su caso en 2019.

Y continúo: "La estábamos pasando mal en casa, yo le digo 'La verdad es que me siento solo y me están matando y al mismo tiempo hay mucha gente que se acerca por la difusión de los medios pidiendo ayuda y no sé qué hacer'".

"El me contesta 'Rufino, Jesús también estuvo solo'", comentó Varela y señaló que el Sumo Pontífice también le dijo "'Usted no está solo y tiene que entender es un eslabón de una cadena rota y depende solamente de usted el grosor del eslabón y el largo de la cadena que quiere unir".