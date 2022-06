El Planetario cumple 55 años: historias y actividades gratuitas en el "teatro de la astronomía" de la Ciudad

El planetario es un aparato que está en el centro de la sala y proyecta puntos de luz que son réplicas de todas las estrellas, precisó el periodista y divulgador especializado en Astronomía. "Si se lo prende ahora, se puede ver el cielo de esta noche o recrear el cielo del año 500 o del 7.000. Hoy en día podemos adelantar o retroceder el tiempo a voluntad", sostuvo Ribas.

planetario.jpg

Hoy el planetario tiene la capacidad de reproducir electrónicamente la noche de cualquier época y lugar del mundo, y no se necesitan más que cinco minutos para preparar los parámetros astronómicos en la computadora. Recibe la visita de 400.000 personas al año.

¿Cuándo se creó el Planetario?

La primera función del Planetario fue el 13 de junio de 1967 para estudiantes de la Escuela Comercial Nº 1 de Banfield y del Colegio de la Santa Unión de los Sagrados Corazones, de la entonces llamada Capital Federal.

El corazón del edificio era un planetario alemán marca Zeiss de funcionamiento mecánico que tenía 5 metros de altura y 2,5 toneladas de peso. En la sala no había butacas y los alumnos vieron de pie cómo estaría el cielo sobre Buenos Aires, la Antártida y el Polo Sur esa noche, guiados por el director del Planetario, el profesor Antonio Cornejo.

"No podía creer que eso que veía no fuera el cielo verdadero. Me quedé pensando en lo difícil que sería construir semejante aparato lleno de agujeritos", contó a Télam Elena Schvartz, quien, en 1967, a sus 14 años, fue una de las estudiantes de Banfield que participó de las primeras funciones experimentales.

11-06-2022_88cb6cc8f650d873abea898a68edf18a.jpg

La inauguración oficial para el público llegó el 5 de abril de 1968, fecha en la que se presentaron tres funciones y la fila llegaba desde la puerta del Planetario hasta la esquina, en el Parque Tres de Febrero de Palermo.

"Había una gran expectativa por saber cuál iba a ser la reacción de la gente y fue una ovación", recordó en diálogo con Télam Juan Carlos Forte, quien es doctor en Astronomía y miembro de la Academia Nacional de Ciencias, pero que en esa época comenzaba su carrera como parte del equipo técnico del centro astronómico porteño.

Aunque para esa época era un aparato de avanzada, estaba expuesto a riesgos que podían suspender la función, como que se quemara una de las lámparas principales que eran de cristal y tenían unos 30 centímetros de diámetro.

"Había que manejarlas con guantes, con muchísimo cuidado porque se quebraban y además costaban una fortuna. Me tocó hacer ese cambio y todavía lo recuerdo porque era como caminar en la cuerda floja, toda una operación con instrucciones que venían del manual de fábrica", señaló Forte y marcó que las condiciones de trabajo "eran duras porque la construcción no estaba totalmente terminada y faltaban algunos vidrios, así que hacía frío en serio".

Actividades y visitas guiadas por el aniversario del Planetario

El Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires realizará la semana próxima funciones gratuitas con animaciones y visualizaciones de gran calidad cinematográfica para festejar su aniversario número 55, al tiempo que también se podrán hacer visitas guiadas por el edificio y participar de clases online.

Planetario-222.jpg