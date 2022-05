Gustavo Conti le donará parte de su médula a su hermano: ¿en qué consiste este tipo de trasplante?

Sobre el procedimiento, Gustavo comentó: "Calculo que se irá a su casa dentro de dos semanas. Y en menos de un mes vuelve a internarse para hacer lo del trasplante de médula conmigo. Eso es un golazo porque nos dio el 75% de compatibilidad ya que somos hijos de los mismos padres".

"Nos dijeron que con el 50% de compatibilidad ya podíamos hacer el trasplante. Pensá que hay gente que espera al donante toda la vida y nunca le llega. Así y todo hay que ver si la médula de él no rechaza la mía. Tiene que estar medicado durante un mes para preparar su cuerpo y todo lo que un trasplante implica. Esperemos que salga todo bien. Tengo la esperanza porque él tiene una polenta bárbara y muchas ganas de vivir", completó, a corazón abierto, según lo consignado por PrimiciasYA.

gustavo conti 2.jpg Gustavo Conti le donará parte de su médula ósea a su hermano, Walter, quien padece leucemia. (Foto: archivo PrimiciasYA)

Consultado por A24.com, el hematólogo Federico Gorini, jefe de la Unidad Hematologia del Hospital Evita Pueblo, precisó: "el trasplante de médula ósea no es una cirugía, es un proceso transfusional, ya que la médula ósea es un órgano de características líquidas, no es sólido, con lo que no se puede sacar mediante una cirugía y se puede poner en el cuerpo de otra persona en las mismas condiciones".

¿Cómo es el paso a paso de un trasplante de médula?

De acuerdo al prestigioso hematólogo, "lo esencial es tratar de erradicar antes que un trasplante de médula la mayor cantidad posible de enfermedad existente en este órgano".

Según indica MedlinePlus, antes del trasplante, se puede administrar quimioterapia, radioterapia o ambas. Esto se puede hacer de dos maneras:

Tratamiento ablativo (mieloablativo) --> Se administran altas dosis de quimioterapia, radioterapia o ambas para destruir cualquier tipo de células cancerosas. Esto también destruye toda la médula ósea sana que queda y permite que crezcan nuevas células madre en la médula ósea.

Tratamiento de intensidad reducida también llamado minitrasplante --> Se suministran dosis más bajas de quimioterapia y radioterapia antes de un trasplante. Esto permite a las personas de edad avanzada y a las personas con otros problemas de salud realizarse un trasplante.

¿De qué forma sigue el proceso transfusional? Según Gorini, "hay varias formas de trasplante. Uno se llama autólogo, en el cual las células madres que se van a implantar y regenerar la célula ósea, se sacan de la misma persona; mientras que otra de las formas es el trasplante alogénico, en el cual se coloca una médula de otra persona en el paciente que tiene la enfermedad, con lo que este procedimiento requiere conocer el matching o match, es decir saber si la persona que donaría la médula es compatible con la que la recibirá".

"Es por ello que primero se busca al donante relacionado, es decir que tiene un parentesco con la persona que va a recibir la médula. Si son parientes se llama donante relacionado, que es el caso de Gustavo Conti. "Los parientes tienen mejor ' matching' que los donates no relacionados", aseveró Gorini a A24.com.

Este hecho es clave, ya que el parentesco permite que el porcentaje de compatibilidad tienda a ser muy alto, y las probabilidades que el trasplante se realice con éxito también ascienden considerablemente.

transplante-medula-osea-SALUTFORCa.jpg Así es el procedimiento por el cual se lleva adelante un trasplante de médula ósea. (Infografía: Salut-Força)

Una vez que hay compatibilidad, ¿cómo sigue el proceso de trasplante?

Ya teniendo al "donante perfecto", "se hace un tratamiento en el paciente -llamado receptor- en el cual se borra toda la médula que existía con una quimioterapia muy fuerte", explicó a A24.com el hepatólogo Federico Gorini.

¿Cómo sigue aquí el procedimiento? A posteriori, continuó el hepatólogo del Hospital Evita Pueblo, se transfunde esas células madre del donante al receptor. ¿De qué forma? "Ya no se hace a través de una punción de médula ósea. Ahora se recolecta a través de una máquina con la que sea hacen las plasmaféresis (procedimiento para el que se usa una máquina que separa el plasma (la parte líquida de la sangre) de las células sanguíneas).

"Es una máquina parecida al equipo de diálisis que retiene a las células madre adentro de una bolsita y el resto de la sangre se la devuelve al donante. Una vez que tenemos esas células madres congeladas se realiza la terapia que limpia la médula. Entonces se transfunden las células madres y esperamos a que vayan solas a dónde tienen que ir ya que tienen esta capacidad de posicionarse en esas ubicaciones, se depositen y empiecen a generar la nueva médula ya sin enfermedad", completó Gorini.