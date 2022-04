Lío Pecoraro regresó al estudio de televisión tras el trasplante de médula

“Nos toca presentar el momento más importante para nosotros, es el momento de un guerrero. Hoy va a ser un día de muchas emociones: llega Lío al canal. La última vez que Lío estuvo en el piso hace un año y seis meses, se retiraba para dar pelea. Dio pelea y ganó”, indicó visiblemente emocionado.

Al ingresar al estudio, Pecoraro se quebró y después dijo: “Gracias de corazón, gracias a todos. Es mucha emoción para mí. Estoy muy movilizado porque es muy fuerte que de un día para el otro te digan que tenés una muy fulera por pelear”.

Y contó lo que pasó: “Yo lo que tuve es una leucemia mieloide aguda, que significa que se presenta de un día para el otro, en muy poco tiempo se genera. Dije: ´Yo me voy a sentar a ver esta película, que ya la filmamos y que tiene un final feliz, y que tendrá sus altibajos´. Ahí dije: ´Decretado, ganado y sanado´. Tanta gente hay detrás de esa frase y de todo lo que pasó... No sabía lo fuerte que era, que podía pelear tanto, que tenía un Hulk dentro de mí. Me pasó que nunca sentí que estaba enfermo, jamás”.

lio pecoraro.jpg

La primera imagen de Lío Pecoraro tras el trasplante de médula

En abril de 2021, el periodista Lío Pecoraro recibió el trasplante de médula cuya donante fue su hermana más chica Laura.

"Ye recibí el trasplante de médula que donó mi hermana Lau. Estoy muy feliz, siento que acabo de renacer y lo quiero compartir con ustedes!", indicó el periodista y agradeció los mensajes de afecto y la atención médica recibida.

Luego, Lío Pecoraro compartió una tierna postal junto a su hermana Laura tras la intervención, desde el sanatorio, y expresó pura emoción: "Ella #Puyeta!. La Donante y El Receptor! Felices!!! Hay VIDA!!! Donar médula las salva! Te amo @laupecoraro. #Decretado #Ganado #Sanado".