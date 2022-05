El tremendo gesto de amor de Gustavo Conti con su hermano Walter: "Tiene muchas ganas de vivir"

"Se le manifestó el cuadro de leucemia cuando arrancó la pandemia, allá por abril de 2020 y desde entonces empezó la lucha con la quimioterapia. Le resetearon la médula y volvió a generar células buenas, por lo que le dieron el alta", precisó el papá de Félix, fruto de su amor con Ximena Capristo.

"Después empezó a hacerse controles cada seis meses y le daban bien todos los estudios. Hasta que de repente un día se sintió mal de vuelta, con mucho cansancio. A él le saltó la ficha yendo al supermercado. Iba caminando y notó que se sentía como sin aire", detalló sobre la enfermedad que padece su hermano.

Y remarcó: "Walter es muy sano, gran deportista, va al gimnasio casi todos los días y nunca un problema de salud, hasta que se le manifestó esto. No llegó a ser futbolista profesional por dos minutos, pero se prende en todos los torneos y partidos que puede".

"Juega a favor de él es que es un pibe sano. Eso lo ayuda. Por ejemplo, la primera vez que lo internaron estuvo dos veces en terapia intensiva. Cuando te ponen todos los valores de sangre en 0 después de la quimio, quedás sin glóbulos blancos, con las defensas muy bajas. Cualquier bacteria que da vueltas por ahí te puede complicar la vida. Él estuvo dos veces en terapia y zafó las dos", enfatizó Gustavo Conti.

gustavo conti 1.jpg

"Ahora tuvo una secuencia parecida con una bacteria que se le metió en la sangre. Por suerte ya la encontraron y la están combatiendo, pero pobre Walter lo están pinchando por todos lados. Es tremendo lo que está atravesando. Se iba a ir esta semana de alta porque los estudios daban bien, pero esto complicó todo", sostuvo el actor.

Y sobre el procedimiento, Gustavo comentó: "Calculo que se irá a su casa dentro de dos semanas. Y en menos de un mes vuelve a internarse para hacer lo del trasplante de médula conmigo. Eso es un golazo porque nos dio el 75% de compatibilidad ya que somos hijos de los mismos padres".

"Nos dijeron que con el 50% de compatibilidad ya podíamos hacer el trasplante. Pensá que hay gente que espera al donante toda la vida y nunca le llega. Así y todo hay que ver si la médula de él no rechaza la mía. Tiene que estar medicado durante un mes para preparar su cuerpo y todo lo que un trasplante implica. Esperemos que salga todo bien. Tengo la esperanza porque él tiene una polenta bárbara y muchas ganas de vivir", explicó a corazón abierto.

Sobre cómo vive ser el donante de su hermano, Conti comentó: "Nunca estuve en una situación así y esto nos sorprendió a todos, básicamente porque Walter es muy sano. Por supuesto cuando los médicos dijeron que iban a fijarse si teníamos compatibilidad, ni lo dudé. Ni siquiera pregunté cómo es ni qué me van a hacer. Acá es cuestión de salvar la vida de mi hermano, como haría cualquier persona".

"No me da miedo de hacerlo por mí, sino en todo caso por lo que pueda pasar con él. Es peligroso lo que tiene que ver con el tratamiento en sí, aunque dicen que de todos los trasplantes, el de médula es el más sencillo, por definirlo de alguna manera", comentó el ex GH.

gustavo conti.jpg

Ximena Capristo habló sobre los mensajes que le encontró a Gustavo Conti

Ximena Capristo recordó qué le pasó con su pareja Gustavo Conti cuando encontró mensajes de él con otra mujer, lo que motivó un foco de conflicto entre ambos.

Invitada a Debo decir fue inevitable abordar el tema que tuvo en vilo a los medios y a todos los curiosos -que son muchísimos aunque algunos no lo reconozcan-: el Wandagate.

Allí, la ex Gran Hermano intentó ponerse en la piel de Wanda al recordar la crisis que vivió con el padre de su hijo, Gustavo Conti, al encontrarle mensajes varios con distintas mujeres a través de cuenta de Instagram.

Por aquel entonces, Ximena Capristo publicó esos chats descubiertos y expuso su crisis matrimonial. Lo cierto es que cuando todos creían que ese sería el fin de la pareja, ella lo perdonó, pudieron recomponer la relación y hoy siguen adelante. Pero el cimbronazo golpeó fuerte y así lo recordó al sentirse identificada con el caso de Wanda y compañía.

image.png

“Yo descubro todos estos chats porque nosotros teníamos un iPad en el que poníamos música y él (Conti) tenía su Instagram ahí. Así que salieron los mensajes mientras yo estaba buscando un tema. Era como que los tenía que ver, de alguna forma. Y esto fue muchos meses antes de que yo lo contara”, recordó la mujer de Gustavo Conti.

Así fue que, según el relato de la negra Capristo, lo sentó y le propuso abrir la pareja. “'Nosotros somos felices juntos, nos amamos. ¿Vos me amás?'.’Sí' -respondió él-. ‘Tenemos un hijo hermoso’. ‘Sí’ -volvió a asentir-.

"‘Mirá cómo le ponés like a todas las pibas. A mí me parece bárbaro. ¿Pero por qué no concretás y estás con ellas? Yo no te voy a dejar a vos porque te amo, porque somos familia y porque no te quiero dejar. Pero si vos querés estar con alguien, podés hacerlo. Abramos la pareja y démonos una oportunidad a ver cómo funciona’”, detalló la vedette.

Claro que ante el desconcierto de la propuesta, Conti no quiso saber nada del tema. “Me dijo ‘¡No! ¿Estás loca vos?’. Entonces yo empecé a picotear en algunos programas diciendo que quería abrir la pareja pero Gus no quería. Y él, después, se enojó con esta situación”, sumó Ximena.

Así, comparó los chats de Conti con los de Mauro Icardi y detalló: “Él estaba jugando con esta persona. Y en lo que muestra Wanda dicen como que se van a encontrar en un boliche, una cosa así… Bueno, esta chica lo invita a él a encontrarse en algún lugar y él decía que lo iban a rajar. ¡Mentira! ¡Si nosotros no teníamos ningún problema!”.

“Toda esa situación me molestó a tal punto, porque él mintió y me hizo pasar por loca. Y la verdad es que no estuvo bueno. Yo lo expuse porque me enojé en una cena de amigos, un domingo a la noche, por algo que él comentó en la mesa. Así que, mientras íbamos en el auto, le publiqué todo. Ese fue el día del impulso”, remató Ximena Capristo poniéndose en el lugar de Wanda Nara ante su publicación de 'Otra familia que te cargaste por zorra!' y todo lo que vino después.