"Él me enseñó a pelear por justicia y verdad, y voy a seguir hasta obtener lo que se merece", dijo la mamá de Facundo Castro

Cristina Castro recordó a su hijo Facundo en 4 Días

Tras el encuentro que mantuvo con el presidente Alberto Fernández, Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo, habló de su hijo y afirmó: "Él me enseñó a pelear por justicia y verdad, y voy a seguir hasta obtener lo que se merece". "No entiendo cómo puede caber tanta maldad en una cabeza", afirmó.

En diálogo con Facundo Pastor, en 4 Días, la madre del joven desaparecido el 30 de abril, afirmó: "Me tocaron un hijo, me tocaron el alma. Tenía dos opciones: ponerme a llorar en mi casa o salir a pelear por mi hijo, y él se merece eso y más".

"Él me enseñó a pelear por justicia y verdad, nunca pensé que me iba a enfrentar con semejantes gigantes y con una Justicia tan mala e hipócrita", dijo Cristina y añadió: "Le hice frente y voy a seguir hasta obtener lo que mi hijo se merece".

En ese sentido, la mujer aseguró que se encuentra "peleando contra un sistema corrupto y nefasto. Con un sistema que tendría que apoyar y ayudar a los padres que están en la misma situación que yo y no lo hace; que tendría que acompañar a las víctimas y no lo hace".

Al recordar el día de su desaparición, Cristina narró: "A Facundo lo vi en persona el 29 de abril. El 30, cuando se fue de casa, yo estaba trabajando. Yo me entero que Facundo había salido a hacer ruta hacia Bahía Banca a las 10 de la mañana, cuando me llama una policía. Corto y empiezo a llamarlo, pero no me atendía".

"Él me llamó a la 13,33 y me dijo: 'Vos no te das una idea dónde estoy'. Yo lo reté porque no me había atendido el teléfono, porque había roto la cuarentena y porque que estaba volviendo a Bahía Blanca. No me dejó terminar de retarlo, me dijo: 'Mamá vos no me vas a volver a ver', y se sintió un ruido muy grande en el teléfono", continuó la mujer.

Y agregó: "Por eso pedí un rastrillaje sobre la ruta 3 y ahí me di cuenta que a mi hijo le había pasado algo malo". "Mi hijo, cuando me llamó, me dijo dos veces mamá y como estaba tan enojada no me di cuenta. Mis hijos no me llaman mamá, yo soy la bruja. Cuando dicen mamá es porque algo pasó".

"Facundo era una persona hermosa, un militante por los derechos humanos. Hacía política, cosa que me enojaba porque soy apolítica porque no me gusta", dijo Cristina y añadió: "Él me decía: 'Tenés que entender que los jóvenes son el futuro y nos tenemos que preparar. Yo no lo entendía hasta hoy".

Al ser consultada sobre las razones de su desaparición, la mujer explicó: "Creo que Facundo reclamó por sus derechos y a alguien no le gustó. En esta cuarentena la policía está cebada y si tenés entre 24 y 17 años sos una amenaza".

Además, ante algunos cuestionamientos sobre la tardanza en la denuncia, la madre de Facundo aseguró: "Yo no tengo la cabeza tan podrida como para pensar que le van a hacer algo malo a mi hijo saliendo de mi casa. En los pueblos no pasa eso, no es normal que pase. Convivo con la gente de la policía a diario y no me entra la cabeza como pueden ser tan macabros como para hacer desaparecer a una persona". "No entiendo cómo puede caber tanta maldad en una cabeza", sentenció.

Para finalizar, al referirse al encuentro que tuvo este mediodía con Alberto Fernández, Cristina aseguró: "Yo vine a buscar respuestas, me voy con algunas. Mañana el cuerpo de mi hijo va a hablar y va a terminar de dar esas respuestas".

"Con el Presidente primero tuvimos una reunión solos y más que nada fue contención y acompañamiento. Me dijo lo mismo que me dice cuando me llama, ya me llamó 5 o 6 veces", relató la mujer y agregó: "El día que apareció el cuerpo me dijo que rogaba Dios que no fuera Facu y que aparezca con vida. Hoy me volvió a repetir lo mismo, que espera las pericias de ADN y que, de ser Facu, esto no me tendría que haber pasado".

"Él que quiere transparencia en todo esto, que puso a disposición todo lo que tiene a su alcance para que se maneje como tiene que manejarse, que no va encubrir a nadie y que las personas responsables van a ser sancionadas por la Ley", continuó y añadió: "Sentí que el Presidente no me estaba mintiendo y sé que algunas de las cosas le exceden".