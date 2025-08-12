ES OFICIAL: los feriados que quedan en 2025 y qué pasará con el viernes 15

A diferencia de un feriado nacional, que es obligatorio para todo el territorio y para todos los trabajadores (ya sea en el sector público o privado), los días no laborables de carácter turístico quedan sujetos a la decisión de cada empleador. Esto quiere decir que no hay una obligación legal para que los trabajadores tengan libre ese día.

¿Se trabaja el viernes 15 de agosto?

El caso puntual del viernes 15 de agosto de 2025 es un claro ejemplo de esta categoría especial. Fue declarado día no laborable con fines turísticos, pero no feriado nacional, lo que genera un escenario donde:

Algunos sectores, como ciertas dependencias estatales, empresas o convenios colectivos, han decidido adherir al descanso y otorgar ese día libre a sus empleados.

Otros empleadores, en especial en el sector privado, pueden optar por mantener la actividad habitual sin conceder la jornada libre.

Como resultado, solo un grupo específico de trabajadores tendrá un fin de semana largo, mientras que la mayoría enfrentará un viernes laboral común y corriente.

Feriado_agosto

¿Por qué el Gobierno implementa días no laborables con fines turísticos?

Desde el Ejecutivo explican que esta medida busca:

Impulsar la actividad turística interna , especialmente en épocas y regiones donde el movimiento de visitantes es bajo.

Fomentar el desarrollo socioeconómico de provincias y localidades fuera de temporada alta.

Crear oportunidades para que las familias argentinas puedan desplazarse y gastar en destinos turísticos, ayudando a la economía local.

Este tipo de días no laborables representa una estrategia para reactivar sectores económicos golpeados o poco explorados durante gran parte del año.

Impacto desigual: quiénes disfrutan y quiénes no

La implementación de este día no laborable no es homogénea ni universal. Dependiendo del sector y del convenio laboral que rija, se toman decisiones diversas:

Sector público: muchas dependencias estatales adhieren al descanso, permitiendo que sus empleados gocen del día libre y disfruten del fin de semana largo.

Sector privado: la situación es más variada. Algunas empresas, principalmente aquellas vinculadas al turismo o con políticas de bienestar laboral avanzadas, también liberan el viernes. Otras mantienen el horario habitual de trabajo.

Convenios colectivos: pueden establecer cláusulas específicas que indiquen la adhesión o no a estos días no laborables, generando diferencias entre trabajadores incluso del mismo sector.

Esta situación puede generar confusión y descontento en algunos trabajadores que esperaban un descanso y finalmente deben cumplir con su jornada laboral habitual.

Diferencias entre feriado y día no laborable en el marco legal

Para aclarar aún más, es fundamental entender qué establece la ley sobre estas dos figuras:

Feriado nacional: es un día establecido por ley en que no debe haber actividad laboral, salvo excepciones contempladas en normas específicas. El empleador está obligado a otorgar el descanso y, si el trabajador debe asistir, se debe pagar un adicional o compensación según la legislación vigente.

Día no laborable con fines turísticos: es una categoría creada para incentivar el turismo, pero que no obliga a los empleadores a conceder el día libre. Queda a discreción de cada empresa o institución definir si otorga o no el descanso.

Por eso, mientras un feriado impacta a toda la población laboral, un día no laborable turístico puede tener alcance parcial.