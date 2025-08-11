En vivo Radio La Red
CONFIRMADO: Milei anunció qué pasará con el feriado del 17 de agosto y el finde XL

El calendario de agosto suma un fin de semana largo para muchos argentinos, y te contamos lo que hay que saber sobre los feriados nacionales y días no laborables.

La segunda semana de agosto llega con novedades en el calendario. Tras los feriados de junio por el Día de la Bandera, ahora se suma una nueva oportunidad para cortar con la rutina. Pero esta vez, el esquema trae un cambio importante que hay que tener en cuenta.

De acuerdo con el calendario oficial, el domingo 17 de agosto es feriado inamovible en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Sin embargo, el Gobierno dispuso que el viernes 15 de agosto sea un día no laborable con fines turísticos.

Esto significa que no se trata de un feriado obligatorio: la decisión de otorgar el día libre depende de cada empleador. Si la empresa elige suspender actividades, los trabajadores podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

Diferencia clave: feriado vs. día no laborable

  • Feriado nacional inamovible: el descanso es obligatorio y, si se trabaja, la ley establece que el pago debe ser doble.

  • Día no laborable: queda a criterio del empleador. Si se trabaja, no hay pago extra; se considera una jornada normal.

Un feriado con historia: San Martín y la ley de traslado

El 17 de agosto es una de las fechas patrias más relevantes en el calendario argentino. Se recuerda el fallecimiento de José de San Martín, el Libertador de Argentina, Chile y Perú, y una figura central de la historia sudamericana. Desde hace años, y siguiendo la normativa que regula los feriados trasladables, cuando la fecha no cae en lunes, se mueve para fomentar el turismo interno.

En este 2025, el 17 de agosto caerá en domingo. Sin embargo, la ley permite su traslado al viernes anterior, lo que este año lo ubica el viernes 15 de agosto, configurando un fin de semana largo de tres días para buena parte del país. Pero para un pequeño grupo de argentinos, esta coincidencia se convertirá en una oportunidad única de cuatro días de descanso consecutivos.

Qué pasa después: próximos fines de semana largos en Argentina

El calendario de feriados 2025 ya tiene marcadas varias fechas que prometen mover el turismo y dar alivio a las agendas laborales. Sin embargo, agosto no ofrecerá más fines de semana largos después de esta ocasión.

Los próximos descansos extendidos serán recién en noviembre y diciembre:

  • Día de la Soberanía Nacional: del viernes 21 al lunes 24 de noviembre. Se trata de una fecha trasladable, que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado en 1845, cuando las fuerzas argentinas resistieron el avance de potencias extranjeras en el río Paraná.

  • Día de la Inmaculada Concepción de María: del sábado 6 al lunes 8 de diciembre, un feriado inamovible que marca el inicio de las celebraciones navideñas en muchas familias.

