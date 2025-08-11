CONFIRMADO: Milei anunció qué pasará con el feriado del 17 de agosto y el finde XL

Un feriado con historia: San Martín y la ley de traslado

El 17 de agosto es una de las fechas patrias más relevantes en el calendario argentino. Se recuerda el fallecimiento de José de San Martín, el Libertador de Argentina, Chile y Perú, y una figura central de la historia sudamericana. Desde hace años, y siguiendo la normativa que regula los feriados trasladables, cuando la fecha no cae en lunes, se mueve para fomentar el turismo interno.

En este 2025, el 17 de agosto caerá en domingo. Sin embargo, la ley permite su traslado al viernes anterior, lo que este año lo ubica el viernes 15 de agosto, configurando un fin de semana largo de tres días para buena parte del país. Pero para un pequeño grupo de argentinos, esta coincidencia se convertirá en una oportunidad única de cuatro días de descanso consecutivos.

Feriado_agosto

Qué pasa después: próximos fines de semana largos en Argentina

El calendario de feriados 2025 ya tiene marcadas varias fechas que prometen mover el turismo y dar alivio a las agendas laborales. Sin embargo, agosto no ofrecerá más fines de semana largos después de esta ocasión.

Los próximos descansos extendidos serán recién en noviembre y diciembre: