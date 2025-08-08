En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Feriado
agosto
Decisión final

CONFIRMADO: es feriado el lunes 18 de agosto y habrá un finde XXL de 4 días

El lunes 18 de agosto será feriado lo que, sumado al traslado del Día de San Martín al viernes 15, permitirá a algunos argentinos disfrutar de un fin de semana extra largo de cuatro días.

CONFIRMADO: es feriado el lunes 18 de agosto y habrá un finde XXL de 4 días

CONFIRMADO: es feriado el lunes 18 de agosto y habrá un finde XXL de 4 días

Con el arranque de agosto de 2025, muchos argentinos comienzan a mirar el calendario con expectativa, en busca de ese respiro que ofrecen los feriados. Y este mes, la atención se centra en una fecha que ya está oficialmente confirmada: el lunes 18 de agosto será feriado para algunos distritos del país, lo que permitirá que algunos argentinos disfruten de un fin de semana extralargo de cuatro días.

Leé también ANSES cambia el calendario de pagos por el feriado: ¿cuándo cobrás en julio?
Cambia el calendario ANSES: estos jubilados cobrarán más tarde

Aunque a simple vista podría parecer que se trata de un feriado nacional, la realidad es más acotada. Este descanso extendido se origina por la combinación del feriado del 17 de agosto, en homenaje al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, con celebraciones locales en dos localidades de la provincia de Buenos Aires.

Pero hay un detalle clave: el feriado nacional será trasladado al viernes 15 y será considerado como día no laborable, con fines turísticos (esto significa que, cada empleador puede decidir si da o no el día libre a su plantilla laboral). El lunes 18, en tanto, quedará reservado solo para quienes vivan en esas ciudades que conmemoran su propio día festivo.

Un feriado con historia: San Martín y la ley de traslado

El 17 de agosto es una de las fechas patrias más relevantes en el calendario argentino. Se recuerda el fallecimiento de José de San Martín, el Libertador de Argentina, Chile y Perú, y una figura central de la historia sudamericana. Desde hace años, y siguiendo la normativa que regula los feriados trasladables, cuando la fecha no cae en lunes, se mueve para fomentar el turismo interno.

En este 2025, el 17 de agosto caerá en domingo. Sin embargo, la ley permite su traslado al viernes anterior, lo que este año lo ubica el viernes 15 de agosto, configurando un fin de semana largo de tres días para buena parte del país. Pero para un pequeño grupo de argentinos, esta coincidencia se convertirá en una oportunidad única de cuatro días de descanso consecutivos.

Quiénes tendrán un fin de semana extralargo

El privilegio de este fin de semana XL recaerá sobre dos localidades bonaerenses: Tres Algarrobos (en el partido de Carlos Tejedor) y General Rivas (en el partido de Suipacha).

En Tres Algarrobos, la fecha del lunes 18 de agosto coincide con el 124° aniversario de su fundación. Se trata de una comunidad con fuerte arraigo agrícola y una identidad muy marcada en la región. Cada año, esta jornada se vive con actos protocolares, desfiles, eventos culturales y actividades comunitarias, que convocan no solo a los vecinos sino también a visitantes de pueblos cercanos.

Feriado_agosto

Este feriado local está reconocido por ordenanza municipal y es considerado no laborable para las instituciones educativas y gran parte del comercio del pueblo, salvo servicios esenciales.

Por su parte, General Rivas, en el partido de Suipacha, celebra el día de San Roque, su patrono. San Roque es una figura venerada dentro de la Iglesia Católica como protector de los peregrinos y de las personas enfermas, especialmente en épocas de epidemias. En esta localidad, el lunes 18 se convierte en una jornada festiva con procesiones, misas, ferias artesanales y comidas típicas que reúnen a toda la comunidad.

Este día también es feriado local y tiene gran significado para los habitantes, que lo consideran una fecha clave de su identidad cultural.

Un caso particular: no es un feriado nacional

Es importante subrayar que el lunes 18 de agosto no será feriado nacional. Solo quienes residan o trabajen en Tres Algarrobos y General Rivas tendrán ese beneficio. En el resto del país, la jornada será laboral, salvo que el empleador decida otorgar el día como asueto o permiso especial.

Esto significa que, mientras para la mayoría de los argentinos el fin de semana largo será del viernes 15 al domingo 17, para estas dos localidades se sumará el lunes 18, completando cuatro días de descanso.

Qué pasa después: próximos fines de semana largos en Argentina

El calendario de feriados 2025 ya tiene marcadas varias fechas que prometen mover el turismo y dar alivio a las agendas laborales. Sin embargo, agosto no ofrecerá más fines de semana largos después de esta ocasión.

Los próximos descansos extendidos serán recién en noviembre y diciembre:

  • Día de la Soberanía Nacional: del viernes 21 al lunes 24 de noviembre. Se trata de una fecha trasladable, que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado en 1845, cuando las fuerzas argentinas resistieron el avance de potencias extranjeras en el río Paraná.

  • Día de la Inmaculada Concepción de María: del sábado 6 al lunes 8 de diciembre, un feriado inamovible que marca el inicio de las celebraciones navideñas en muchas familias.

Feriado_Milei.jpeg

Por qué los feriados se trasladan

El traslado de feriados responde a una política que busca promover el turismo interno y reducir el ausentismo laboral que se genera cuando una fecha cae en mitad de semana. Esta estrategia, implementada en distintos períodos, ha demostrado beneficios para la economía de las regiones turísticas, especialmente en localidades que dependen de las escapadas de fin de semana.

No obstante, cuando se trata de feriados locales, como el del 18 de agosto en Tres Algarrobos y General Rivas, la lógica responde más a motivos históricos, culturales o religiosos específicos de cada comunidad.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Feriado agosto San Martín
Notas relacionadas
¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina y por qué será finde XXL sólo para algunos?
ES OFICIAL: el Gobierno confirmó si el viernes 15 es feriado y comienza el fin de semana largo
Hallaron muerto en Paraguay a Wenceslao Benoit, el guía turístico argentino desaparecido hace seis días

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar