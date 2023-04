"Todas las encuestadoras le erraron de acá a la China. No pegan una. ¿Saben por qué? Son la verdadera máquina de humo. Lo vengo diciendo todos los días. Hace mucho tiempo que no pegan uno. No sé si hacen mala praxis como el Gobierno", espetó el conductor de A24, al manifestar que están muy alejados de la realidad.